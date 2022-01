Kiko Rivera se lo deja claro a Isa Pantoja: «Mi familia son mi mujer y mis hijos»

Este pasado fin de semana de enero de 2022, Irene Rosales confirmaba no haber recibido el mensaje que su cuñada le envió para felicitar a su hija Ana porque había cambiado de teléfono.

Poco después de que ‘Viva la vida’ emitiese estas declaraciones, la hija de Isabel Pantoja publicaba un texto en sus redes sociales en el que dejaba claro que «madre no hay más que una» y confesaba que:

Una reflexión que al parecer Isa habría escrito después de las críticas recibidas por no haber ido a Cantora tras las informaciones relacionadas con el delicado estado de salud de su madre, pero que Kiko interpretó como un dardo a Irene.

Así, saliendo en defensa de su esposa y aumentando la brecha que le separa de su hermana, el Dj contraatacaba con un demoledor mensaje con el que ha dejado claro que no considera a Isa Pantoja parte de su familia:

Isa ya se ha pronunciado sobre las palabras de Kiko. Lo ha hecho sorprendida porque nunca se dio por aludida en el mensaje del Dj:

« ¡Ah! ¿Pero va por mí? Yo no sabía que iba por mí. Yo jamás he dicho que él no sienta de su familia a Irene o a las niñas».

Isa se ha defendido manteniendo que no ha sido ella la que ha empezado «la película»:

«Yo no he salido en ninguna revista hablando de él porque además no había ningún problema entre él y yo así que si él empieza aquí tiene una respuesta.

Yo no me he metido con Irene… ¿qué tiene que ver ella además en todo esto? Yo no me meto en la relación de ellos para nada porque creo que suficiente tienen ellos, no me he metido nunca porque para eso están los demás y la gente que ve lo que ve. Yo no voy a meterme porque no tiene nada que ver Irene en ningún conflicto con mi hermano. Por lo menos ahora mismo ella no tiene nada que ver, es mi hermano».