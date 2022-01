Olga Moreno sobre Rocío Flores: «Ha sufrido mucho en su vida, se merece vivir»

Olga Moreno han mostrado su apoyo públicamente a Rocío Flores.

Rocío Flores ha vivido este 13 de enero de 2022 un momento complicado en el ‘programa de Ana Rosa’. La ‘influencer’ confesaba que desconocía el romance de su padre, Antonio David, con la reportera, Marta Riesco.

Además la hija de Rocío Carrasco admitía que nunca había perdido la esperanza respecto a una reconciliación entre su progenitor y Olga Moreno.

Así, la ganadora de ‘Supervivientes’, Olga Moreno, intervenía en dicho programa por vía telefónica para animar y mostrar cariño a Rocío Flores pidiendo que dejaran al margen de la polémica a la joven:

Olga Moreno también ha admitido durante su intervención que desconocía la relación amorosa entre Riesco y Antonio David:

« Nos ha cogido de sorpresa pero no pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está. Yo soy fuerte, mi cabeza está bien y sé que voy a tirar para delante».

Unas declaraciones que Rocío escuchaba solo unos minutos antes de que Marta Riesco entrase a plató y, a escasos metros de ella, defendiese su amor por Antonio David y confesase que, a pesar de estar «conmovida» y «entender su dolor y el de Olga Moreno», «no se sentía responsable» porque «no era su familia ni su tema».

La ya expareja de Antonio David Flores, Olga Moreno, se ha refugiado estos días en Sevilla, ciudad donde reside su familia. Moreno comentaba ante la prensa junto a su hermana antes de entrar en casa de sus padres:

«Vais a estar aquí todo el día y de verdad que no voy a decir nada, me da pena que estéis aquí. No voy a comentar nada y sé que es tu trabajo».