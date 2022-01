Duro reencuentro: Rocío Flores, Olga Moreno y Antonio David, larga charla con Marta Riesco sobre la mesa

Rocío Flores y Olga Moreno están viviendo unos momentos especialmente difíciles tras la confirmación de la relación amorosa entre Antonio David Flores y Marta Riesco.

El ex Guardia Civil ha reivindicado que se merece luchar por su felicidad y lo está haciendo al lado de la reportera.

Este 16 de enero de 2022, tanto la ‘ex’ como la hija mayor de Antonio David Flores volvían a Málaga tras pasar unos días en la capital andaluza pero por separado. Se producía, así, un reencuentro en el domicilio familiar. Primero era Rocío quien entraba la vivienda con un semblante serio. Minutos después era su exmujer la que llegaba. Es la primera vez que Olga, Rocío y Antonio David se ven desde que tanto ellas como él se hayan pronunciado públicamente sobre la relación del excolaborador de Telecinco y Marta Riesco.

Dos horas estuvo Rocío en la residencia malagueña. La ‘influencer’ abandonaba bien entrada la noche el hogar familiar para poner rumbo al piso que comparte con su novio, Manuel Bedmar. Mucho más tranquila que en días anteriores la nieta de Rocío Jurado ha evitado pronunciarse ante la prensa sobre cómo ha sido el reencuentro y sobre cómo están tanto su padre como Olga:

«No voy a decir nada«.

Gloria Camila se convierte en el apoyo emocional de Rocío Flores

Al igual que Olga Moreno, Rocío Flores también se ha refugiado en Sevilla y en sus seres queridos este pasado fin de semana de enero de 2022. Concretamente, la hija de Antonio David Flores ha estado con su tía Gloria Camila en la casa de Gloria Mohedano, tal y como ambas compartieron en sus redes sociales.

Unos días en los que nieta de Rocío Jurado ha intentado desconectar con su familia materna para alejarse del tema social más comentado del momento: la relación que su padre mantiene con Marta Riesco.

Mientras Rocío regresaba al domicilio familiar en la tarde de este domingo 16 de enero de 2022, Gloria Camila lo hacía a Madrid, para retomar sus compromisos profesionales y reencontrarse con su padre, José Ortega Cano, que se recupera en su domicilio de una obstrucción intestinal por la que estuvo ingresado dos días en un hospital de la capital.

Gloria ha evitado entrar en detalles sobre el complicado momento personal que atraviesa su sobrina, aunque sí ha dejado entrever que no está demasiado bien: «Pues ahí va«, ha desvelado.

Afirmando que «he estado desconectada y no he visto nada«, la hija de Ortega Cano no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de Antonio David pidiendo respeto para Rocío y Olga y reivindicando su derecho a ser feliz y rehacer su vida tres meses después de su separación. Algo que la propia Gloria pidió a su excuñado desde el plató de ‘Ya son las 8’ pero sobre lo que ahora no tiene nada que decir, dejando en el aire si el padre de Rocío le ha decepcionado con su comportamiento: