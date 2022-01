Isa Pantoja desvela qué ocurrió entre su tío Agustin y su madre en Cantora

Isabel Pantoja no levanta cabeza. Y es que se le acumulan los problemas: Al fallecimiento de su madre y la nula relación que mantiene con su hijo Kiko Rivera, ahora se le suman sus problemas legales y sus problemas económicos.

En marzo, la tonadillera se va a sentar en el banquillo de los acusados como presunta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible, por el que se enfrenta a tres años de prisión.

Es incapaz de hacer frente a una deuda de 64.000 euros, la viuda de Paquirri se ha visto obligada a subastar uno de sus áticos de Fuengirola, vendiéndolo por una cantidad bastante inferior a la que en un principio pensaba obtener.

Dos durísimos varapalos para Isabel que muchos achacan a su hermano, Agustín Pantoja, que habría gestionado de un modo tan erróneo los asuntos económicos y legales de la tonadillera que ésta, al descubrirlo, habría echado a su mano derecha de Cantora tras protagonizar una fortísima discusión.

Una información que adelantaba Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ hace unos días y que Anabel Pantoja, indignada, no tardaba en negar tajantemente. Ahora ha sido Isa Pantoja la que, a pesar de no haber hablado con su madre sobre el asunto, desmiente la expulsión de su tío de Cantora.

«No me consta que hubiese una fuerte discusión y que Agustín acabase durmiendo en un hotel», ha apuntado en ‘El programa de Ana Rosa’, asegurando que aunque «supone» que su madre y su tío tienen discusiones, «no creo que llegue al punto de tener que echarle de Cantora, porque con el enfrentamiento con Kiko y la muerte de mi abuela el único apoyo que tiene mi madre es mi tío, así que no me creo esa información».

Isa no ha preguntado sobre esta noticia a los protagonistas de la misma «directamente». «Con mi tío no me hablo y a mi madre no le voy a preguntar por esto, pero me enterado de que no es así», añade , apuntando que su prima Anabel, que también niega la expulsión de Agustín de Cantora, «sí ha hablado con uno de los dos».

«Yo prefiero que mi madre esté acompañada y mi tío está con ella 24 horas» reconoce, sin dar crédito a la noticia y sin saber «de donde ha podido salir». «Tendrán problemas y discutirán porque si hay alguien que me está asesorando o gestionando mis cosas y me entero que hay cosas que no ha contado claro que me voy a enfadar, pero de ahí a que le haya echado lo dudo mucho».

Isa admite que tanto ella como Anabel están «fuera de combate porque nosotros no vamos a Cantora y la información que tenemos es la que nos quieren dar, y aunque estén súper mal porque se hayan peleado si nos dicen que no…»

La hija de Isabel Pantoja se pronuncia sobre la subasta de uno de los dos áticos que su madre poseía en Fuengirola, una noticia de la que se ha enterado «por televisión, como todos los problemas que tiene ella». «Me da mucha pena», confiesa la joven, mostrando una vez más su apoyo a la tonadillera, a la que, aunque reconoce que no puede ayudar en el aspecto económico como le gustaría, sí ha tendido la mano en todo lo que le pueda ayudar.