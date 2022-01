La enigmática foto de Ramón García desata un sinfín de especulaciones

El gran y mítico presentador Ramón García está revolucionando las redes sociales con una fotografía suya.

Hace solo unos días, Ramón García se abría una cuenta de Instagram en la que colgó un ‘post’ que ha suscitado el interés de muchos de los usuarios de las redes sociales:

«Mirad qué taza he encontrado para desayunar esta mañana mientras leía vuestros mensajes».

Así, el presentador se mostraba junto a la taza del programa ‘Grand Prix’. El formato, según informa ‘Huffpost’ y la cuenta oficial del concurso en Twitter, podría estar de vuelta el próximo verano de 2022:

Según el medio mencionado anteriormente, el programa podría volver de la mano de García, 13 años después y del ‘streamer’ de moda, Ibai Llanos:

«En noviembre, García visitó a Ibai Llanos y pactaron una futura vuelta del concurso. “Lo del Grand Prix, lo podemos hablar, ¿Qué te parece?”, le preguntó el presentador.

“Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el Grand Prix”, le dijo el mítico conductor.

El creador de contenido le compró la idea y le dijo que tendría que ser más moderno. ”¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato… Moderno actualizado, juegos nuevos”, respondió García».