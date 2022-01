Anabel Pantoja se pronuncia sobre la «tercera persona» que avisó Kiko Matamoros

Anabel Pantoja sorprende a todo el mundo anunciando su separación con Omar Sánchez tras cuatro meses de matrimonio.

La noticia la adelantaba este domingo, 30 de enero de 2022, el programa ‘Socialité’ y la confirmaba, horas más tarde, la íntima amiga de la ‘influencer’, Raquel Bollo, en ‘Viva la vida’, así como, Alejandro Albalá, muy amigo de Omar desde que coincidieron en ‘Supervivientes’.

Según fuentes cercanas, la ruptura se debería a un desgaste en la relación y a problemas en la convivencia. Pero, Kiko Matamoros ha desvelado que habría terceras personas por parte de la sobrina de Isabel Pantoja:

Estas eran las palabras del colaborador, quien también señalaba que existiría material gráfico de la sevillana con su supuesto amigo especial. Según se comentaba en el programa, esta persona podría ser su entrenador personal. Un joven llamado Javi Pantoja con el que la prima de Kiko Rivera siempre ha presumido públicamente de complicidad y buena relación.

Anabel, indignada, no ha tardado en desmentir esta información a través de sus redes sociales, aclarando que lo único que le une a su entrenador es una amistad y negando la existencia de terceras personas en su separación:

«Después de todas las informaciones dadas. Me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es @javiipantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona porque no existe. Pido respeto para todos».