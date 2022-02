La viral y repipi contrarrespuesta de un alumno a su profesor

Los correos universitarios entre alumnos y profesores siempre generan revuelo en Twitter.

Las dudas extrañas sobre asignaturas, las preguntas acerca de los exámenes y evaluaciones sin ningún tipo de formalidad, como si de un amigo se tratase, caracterizan la gran acogida de estos tuits.

Un joven bajo el seudónimo de BittoF1 en Twitter, ha publicado una conversación que se ha viralizado entre el y su profesor.

Tras enviarle un correo al docente preguntándole textualmente “en qué la he cagado” en el examen, recibió la posterior respuesta suya.

En su respuesta, el maestro le envía un enlace con recomendaciones acerca de como hacer correos semi-formales, a posteriori le explica que el alumno se había equivocado en el cálculo de volúmenes al calcular la longitud del cilindro arrastrando este fallo durante el ejercicio.

Luego le comenta que también erró a la hora de usar una fórmula “El primer error es un fallo matemático sin más, pero el segundo ya es relativo al entendimiento de la fórmula, de ahí tu calificación. No obstante, te felicito, ha sido un muy buen examen”, concluyó el docente.

Ante esta respuesta, Bitto replicó de tal manera que lleva 20.000 me gustas en Twitter.

“Muchas gracias por su respuesta e información otorgada, espero que en las próximas pruebas evaluativas dichos sucesos catalogados como erróneos mengüen, a la vez que mi afán por sacar la mejor nota distintiva suba a la inversa que dicha mencionada anteriormente”, comenzó diciendo el joven.

“Por mí parte, sería un placer poder coincidir con usted el viernes día 4 de febrero y poder revisar este alipori de prueba que espero que usted me pueda otorgar. Procuraré que en correos posteriores no se me refleje en mi ser una apariencia de un baldragas con aficiones de jumera, o un personaje estólido, y que no sea un correo escrito al suánfonsono. Quedo a disposición para cualquier correo cordial”, concluyó.