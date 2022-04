Daniela Requena a PD: “Decir ‘hola soy trans’ no es una carta de presentación”

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, cuando se celebra la diversidad y los derechos de todos y todas ellas, hemos charlado con Daniela Requena o, como la conocen en redes sociales, Daniela Sirena.

Una periodista valenciana que se ha convertido en todo un referente en redes sociales exponiendo sin tapujos toda su experiencia en la transición como mujer trans.

Requena nos asegura que desde pequeña ya tenía claro que quería ser mujer: “con 6 años ya verbalizaba el querer ser mujer sin ni siquiera saber lo que es la palabra transexual”.

La influencer nos cuenta que cada vez la gente está más informada y concienciada sobre el tema. “Cuando yo empecé la transición no había prácticamente información”.

Daniela Sirena explica sus inicios en las redes sociales, sobre todo en la plataforma TikTok, en la cual se viralizó y consiguió la fama que tiene actualmente.

“Estaba recién operada de mi vaginoplastia y para distraerme quise hacer algunos videos en TikTok y sin esperarlo se hicieron virales”.

También nos cuenta desde su lado más sentimental lo que fue la vaginoplastia para ella “me podía mirar al espejo y decir ahora soy yo la persona que siempre he querido ser” y nos desvela cómo han sido algunas de sus relaciones afectivas siendo mujer trans.

La periodista e influencer asegura que no debe decir que es una mujer trans antes de mantener algún tipo de relación “si me preguntas si soy trans nunca lo voy a negar, pero no doy explicaciones y menos si es algo de una noche”.

Nos sorprende diciendo que el grupo de la feministas llamadas Terf habitualmente comentan en sus videos intentando denigrarla como mujer “yo creo que el feminismo es la lucha de todas las mujeres juntas y unidas”.

Y para finalizar manda un mensaje para la sociedad joven de fuerza y ánimos ”que no tengan miedo” .