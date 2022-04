Ana Iglesias Panichelli, ganadora de Masterchef 8 y una de las celebrities del momento, se casa

Ana Iglesias Panichelli, ganadora de la octava edición de Masterchef se ha convertido en una de las celebrities más queridas de los últimos tiempos. Su carisma, su cercanía y su contenido en las redes sociales han hecho de la ex concursante, toda una influencer de éxito.

Si ya nos enamoramos durante el concurso de su relación con su novio de toda la vida, Rodrigo Núñez, volvimos a hacerlo el pasado sábado con su pedida. Un encuentro íntimo y en familia que terminaron celebrando en una gran fiesta entre sus amigos de siempre. En los vídeos publicados pudimos ver a una Ana radiante y feliz.

La boda, que se celebrará el próximo mes de mayo, auguramos será una continuación de intimidad, tradición y amor como así nos tienen acostumbrados la pareja a celebrar sus acontecimientos.

No podían faltar los pendientes diseñados ad hoc para la ocasión de su propia marca, Dosprimeras y que han sido incorporados como una de las cuatro maravillosas piezas que conforman su Nueva Colección Arte. Una cápsula de 4 pendientes inspirada en la pintura modernista. Colección que verá la luz y estará a la venta el próximo mes de mayo. Otro de los proyectos de éxito de la celebrity y que ya se han convertido en todo un must tanto para invitadas como para el día a día.

Vestida por Matelier, en un diseño georgette estampado con estrellas en color azul lavanda, hecho a medida por la diseñadora Andrea Mateache, que la propia Ana eligió entre los diferentes patrones que ofrece la marca, que además lanzaba su nueva colección SS22 Casablanca y que promete ser tendencia este verano.

Un look que culminaba con un peinado de melena ondulada de la mano del reconocido peluquero Sandro Nonna y realizado con la tenacilla ghd Classic Curl aplicando ghd Curly Ever after de medias a puntas y un toque de brillo al cabello con ghd Shiny Ever After para terminar de darle personalidad al look de uno de los días más especiales de la influencer.