Somanta de sopapos a Anabel Alonso por su despiadado ataque a Bertín Osborne

El sectarismo en vena.

Anabel Alonso se ha especializado en el arte de perpetrar papelones en las redes sociales.

El último es de traca.

La actriz progre se ponía como el bicho del pantano por unas declaraciones de Bertín Osborne sobre los derechos de las mujeres, asegurando que a estas no les faltan derechos en España y que el feminismo habría que defenderlo en Kuwait y en Irán, donde sí que se masacra a estas:

La artista se descolgaba con este tuit:

Y obviamente la reacción fue la de un tremendo carrusel de sopapos en Twitter:

Hasta tú lo has entendido perfectamente. Muy valiente aquí, donde tienes todos los derechos y el feminismo es un negocio perfecto, pero bien que no te vas a donde de verdad hace falta. Por cierto, ¿qué derechos te faltan en España, Anabel?

Anda, que se te ve el plumero. Sabes muy bien en qué sentido lo ha dicho. No quieras darle la vuelta, no cuela… Se os acaba el chollo, parásitas. pic.twitter.com/LdXnMSa7YJ

Deberías aprender a leer entendiendo lo que se dice y no dándole el giro que a ti te interese. Lo que te dice es que si quieres ponerte a defender los derechos de la mujer no lo hagas en España, vete a hacerlo a Kuwait, Irán o mejor Afganistán. Tan cortita eres que no lo captas?

Si no has captado la esencia del mensaje de Bertin, no te preocupes, muy propio de ti hacer bromas inoportunas con temas tan serios. Esas mujeres SÍ han perdido TODOS sus derechos y no tú. pic.twitter.com/c1Xnf1Zde7

— Sant Pau (@Guinardo7) May 8, 2022