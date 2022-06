Lola Índigo arrasa en redes sociales con sus apuestas para bañarse este verano

La cantante, influencer y ahora modelo, Lola Índigo ha lanzado al mercado una nueva colección de bikinis junto a la marca de lencería Tezenis.

La colección de baño está repleta de bikinis, no hay ningún bañador. Para la cantante el bikini gana por goleada. En una entrevista con Women’s Health, afirmó que para que un bikini sea perfecto tiene que ser lo más pequeño posible para que no deje marca.

«No me gusta el relleno, que me favorezca el pecho pero que sea pequeño. Me gusta ponerme el bikini por encima de la cadera para que me haga las piernas más largas»