El televisivo doctor Carballo pierde la paciencia: «Además de poco espabilado, eres un guarro»

Tenso intercambio de palabras entre el doctor César Carballo y un joven en Twitter.

Los hechos sucedieron a partir de que el televisivo doctor anunciara en su perfil que, tras más de dos años esquivando el contagio, había dado positivo por coronavirus.

Entre las muchas interacciones que tuvo su publicación, apareció la de un usuario llamado @Baptistaooo que le espetó que eso «no le importa a nadie» y «que solo te hacen caso las charos», una opinión que coronó con un consejo también dirigido al facultativo: «¡Espabila!», tal y como recogen las publicaciones de Prensa Ibérica.

Fue el origen de una conversación que empezó a calentarse desde el inicio. El médico no se achantó y respondió al agresivo mensaje en el mismo tono que empleó su interlocutor. «Otro ‘alumbrao’ que no tiene ni dos dedos de frente», fue la parte inicial de su réplica, que finalizó con una aguda referencia a la recomendación que había recibido: «No te preocupes por espabilar que ya vas tarde».

La cosa no se quedó ahí y la polémica fue a más cuando el joven que había iniciado la discusión confesó que durante más de un año y medio ha estado usando la misma mascarilla. «César, no me escondo», fue el cierre de un tweet que no hizo precisamente que los ánimos se relajaran. El galeno volvió a la carga con la misma fuerza que antes, o incluso, con más.

«O sea, que además de poco ‘espabilao’ eres un guarro… Una joyita amigo», fue la contundente respuesta de Carballo al usuario que inició el conflicto, y al que le deseó unas «felices fiestas». El otro protagonista en este acalorado diálogo siguió hablando y puso fin a una conversación que se convirtió en todo un fenómeno de lo más seguido en Twitter y a la que se sumaron decenas de personas.

El joven culpó al mediático doctor de «ser el responsable de que mi abuelo de 112 años salga a la calle con un casco de buzo», una alusión a unos supuestos hechos que zanjó con una queja por las duras palabras que le dedicó el médico: «No me esperaba esta falta de respeto por parte de un profesional de la televisión».