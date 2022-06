Ponen rostro a la ‘jeta’ que cobró 60.500 euros por declarar “machista” el seísmo de Lorca y se lía en Twitter

Lo recordarán bien los lectores de Periodista Digital, el Gobierno de Pedro Sánchez despilfarró 60.500 euros para acusar al terremoto de Lorca de “machista”.

Así lo desveló el diario ‘El Mundo’ al sacar a la luz el polémico estudio de la Universidad de Oviedo que fue financiado Ministerio de Ciencia e Innovación. La investigación concluye que existió “un doble rasero a la hora de evaluar el papel de hombres y mujeres en el desastre”.

“Los hombres desempeñan un rol activo en el rescate, mientras que, socialmente, las mujeres son vistas, sobre todo, como beneficiarias de la ayuda masculina”, indica el informe.

Días después el analista político, empresario e influencer Alvise Pérez ha querido poner rostro, nombre y apellidos a la principal responsable de este polémico y cuanto menos superfluo estudio y se ha liado en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, red social de la que sin mayor explicación ha sido expulsado Pérez.

Tal y como ha comprobado Periodista Digital, Alvise publicaba este fin de semana en sus redes sociales lo siguiente:

“Se llama Sandra Dema Moreno, y es la principal autora del equipo de 3 personas que ha cobrado 60.500€ por el estudio que “prueba” que el terremoto de Lorca fue “machista”.

El texto lo acompañaba de una fotografía de la investigadora asturiana y aclaraba a sus miles de seguidores que lo hacía por un motivo: “No vamos a ir solo contra los políticos; vamos a ir contra todos aquellos que ponéis la mano en el expolio explícito de nuestros bolsillos en ejemplos tan vergonzosos de saqueo a los españoles como esta”.

Como era de esperar, sus detractores (que también los tiene) inmediatamente se le echaban encima acusándole de filtrar información personal con el fin de que se le acosara en las redes, “como así está pasando” decían, a la tal Sandra Dema.

Pero el conocido influencer se justificaba horas después en sus redes y advertía que el revuelo generado contra él Twitter no va a frenar su cruzada contra todos los que considere que lastiman a España y afecte al bolsillo de los españoles:

“Si alguien tiene toda la cara del mundo para cobrar 60.500€ de todos nosotros por un informe sobre el ‘machismo’ del terremoto de Lorca, yo tengo todo el derecho del mundo a darle a conocer al pueblo español el rostro de esa sinvergüenza”.

Y zanjaba la polémica de forma contundente: “Y quien considere que es ilegal que me denuncie y me siente una vez más frente a un Tribunal, porque solo voy a parar si me encerráis en una cárcel sin internet. Seguimos”.