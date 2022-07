Alarma y pavor por la situación personal y el grave estado de salud que sufriría Julio Iglesias

La salud del intérprete a sus 78 años es toda una incógnita. Mientras que algunos amigos como José Luis Rodríguez ‘El Puma‘, afirman que está estupendamente, otros afirman que sufre serios problemas de movilidad y también de memoria. Este viernes, además, una persona del círculo social de Julio Iglesias ha dado la voz de alarma: «Hace un año que no podemos hablar con él».

Tal y como recoge Informalia, esta mujer, que prefiere mantener su anonimato, afirma que desde que murió Alfredo Fraile, el que fuera mánager de Julio Iglesias, el artista está incomunicado: «Solo Miranda habla con él. Yo tengo su teléfono, lo he llamado muchas veces y no lo coge nadie», ha dicho en Sálvame de Telecinco. «He preguntado mucho en Miami pero nadie sabe nada y no sabemos por qué, si es por su salud o qué. Hay un hermetismo muy grande». Y añade: «Rezo por él todos los días y pienso que lo debe estar pasando muy mal porque para que él, como es, se mantenga en la sombra… Pobrecito».

Esto se suma a los rumores acerca del deterioro físico del afamado cantante son cada vez más potentes. A pesar de que sus hijos se afanan en desmentirlo, son muchos los testigos que afirman que Julio Iglesias, a sus 78 años, sufre serios problemas de movilidad, hasta el punto de tener que utilizar una silla de ruedas en su propia casa, explica el citado portal.

El periodista argentino Jorge Rial, dice que El Puma, al que se refiere al artista venezolano como «un famoso con sobrenombre de animal, muy amigo de Julio», acudió acompañado por su mujer y se encontraron con Julio en el jardín: «Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común sino que es una silla de ruedas«.

Pero los problemas de movilidad que arrastra Iglesias desde hace años (derivados de un terrible accidente de tráfico que sufrió a los 20 años) no serían los únicos que amargan ahora sus días. Rial habla de un «problemita de memoria» y asegura que, a pesar de todo, el padre de Enrique Iglesias no ha perdido su buen humor: «A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual», le dijo a El Puma.

El relato que apunta a un importante deterioro físico del icónico cantante español que, como decíamos, sus entorno más cercano desmiente tajante. «Mi padre está de maravilla», dijo hace unas semanas su hijo Julio. Y es que el madrileño, muy coqueto, habría impuesto una orden de silencio entre los suyos. Su esposa, Miranda, a la que lleva unido más de 30 años, sigue siendo su sostén y compañía, ahora que sus hijos más pequeños (en total tiene ocho, tres con Isabel Preysler y cinco con Miranda) ya han volado del nido, concluye Informalia.