Una política de VOX le propina un zasca memorable a Anabel Alonso a cuenta de una promesa incumplida

Es de primero de socialcomunismo.

No es lo mismo predicar que dar trigo.

Y a gente como a Anabel Alonso le encanta salir a hacer grandes anuncios y promesas, pero después, si te he visto, no me acuerdo.

En agosto de 2021, cuando los talibanes se hicieron con el control de Afganistan tras la cobarde salida de los Estados Unidos del país, ordenada por Joe Biden, rápidamente empezaron los progres con su campaña buenista para acoger a refugiados, especialmente a las mujeres.

Y allá que fue la actriz vasca a vender su mensaje y a tener su momento de gloria.

El problema es que ha transcurrido un año desde aquella promesa y hay quien se lo ha recordado, algo que a la artista parece haberle enfurecido.

Y es que Alicia Tomás, representante de VOX en Cataluña, ha sabido hacer pleno con un trino memorable:

¿A cuántas afganas ha acogido Anabel Alonso desde que EEUU cedió el poder a los talibanes? — Alicia Tomás (@AliciaTsMn2) August 11, 2022

Porque, evidentemente, Alonso, como un toro bravo, corrió rápidamente a intentar embestir a la política del partido de Santiago Abascal:

Puedo entender los comentarios de los ignorantes pero tú te dedicas a la política y sabes o deberías saber como va esto.

Así que o no estás lo suficientemente preparada o es un comentario hecho con mala fe. https://t.co/JfYKzUu2IC — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) August 11, 2022

Pero Tomás no se quedó precisamente callada y terminó por rematar a la actriz y dejar al descubierto su incoherencia y sus promesas de cartón-piedra:

No Anabel, yo no vivo de la política, lo hago exclusivamente de mi trabajo. No recibo ni un solo céntimo del contribuyente ni en forma de sueldo ni de subvención (no sé si tú puedes decir lo mismo). Aclarado esto, vuelvo a la pregunta: ¿a cuántas afganas has acogido? https://t.co/IeisBleuRw pic.twitter.com/N66nU8TqIV — Alicia Tomás (@AliciaTsMn2) August 13, 2022

UN TEMA ESPINOSO PARA LA ACTRIZ Y PRESENTADORA

Lo cierto es que Anabel Alonso ha ido pinchando en hueso con este asunto de las refugiadas afganas.

Desde el primer momento ya se desató una agria polémica.

Las redes sociales denunciaron el doble rasero de la también presentadora, ya que mientras por un lado ofrecía con la boca pequeña su casa para acoger a esas mujeres, por el otro lado se conocía que Alonso mantenía ingresada en una residencia a su madre.

De hecho hubo tuiteros que también se burlaron de la supuesta humanidad de la actriz vasca y decían que casi era hasta peor dejar Afganistan para acabar en la casa de Anabel Alonso.