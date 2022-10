El cáncer acaba con la vida de Jesús Candel, ‘Spiriman’

Polémico hasta el final.

Jesús Candel, popularmente conocido como ‘Spiriman‘ falleció a los 46 años de edad.

El médico granadino, conocido por liderar marchas contra la fusión hospitalaria, padecía cáncer de pulmón desde hacía más de dos años.

Y es que aunque parecía haberse recuperado del mismo, desgraciadamente el ‘bicho’ solo se había tomado un descanso,

El galeno, en julio de 2022, anunciaba que volvía a quimioterapia para hacer frente a la enfermedad.

Ahí vamos de nuevo!!! 👉 Día a día con fortaleza frente al dolor, voluntad frente al victimismo y cojones frente a la excusa. Al ataquerrrrr!!!

No queda otra en la vida. Somos humanos pero tenemos un AMOR infinito que mostrar en este mundo.

Yeah‼️💪🏽💪🏽💪🏽#nicáncernipollas pic.twitter.com/yc58ggJlXJ — SPIRIMAN (@spiriman) July 14, 2022

De hecho, ‘Spiriman’ no tenía mucha confianza en los tratamientos contra el cáncer:

Si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten. Para mí, no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van en recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero.

UNA TRAYECTORIA JALONADA DE POLÉMICAS

Jesús Candel nunca fue un galeno al uso.

Era de esos profesionales políticamente incorrectos y que jamás se paró en barras a la hora de sacudir a quien fuese, aunque eso le acarrease problemas judiciales y, sobre todo, económicos.

De hecho, sus opiniones en redes sociales como Twitter le acabaron por ser condenado por el Tribunal Supremo a pagar una multa de cerca de 6.500 euros a Susana Díaz, expresidenta socialista de Andalucía y al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, a raíz de varios vídeos y publicaciones subidos a Internet en los que criticó la gestión sanitaria en la autonomía.

Sin embargo, la Sala de lo Penal consideró que sus opiniones no estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Una de sus luchas persistentes fue la de cuestionarse por qué no había un interés por parte de diferentes sectores en investigar a fondo el cáncer:

Una de las razones es porque en España, como en cualquier país del mundo, hay mucho talento desperdiciado. Ojalá sacaran plazas para investigar contra el cáncer, y que fueran fijas. Pero para investigar sin que ninguna empresa ni ninguna farmacéutica te marque el tratamiento.

Candel también tuvo sus más y sus menos con los medios de comunicación.

Una de las broncas más salvajes la protagonizó con el cortijo de Jorge Javier Vázquez.

El médico se llevó las manos a la cabeza al ver como ya en pleno estado de alarma y con el confinamiento al que estaban sometidos todos los españoles, podían estar pululando como Pedro por su casa los colaboradores de ‘Sálvame‘ (Telecinco):