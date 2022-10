Carmen Morales recibe el Premio FEMUR Mujer 2022 como reconocimiento a toda una carrera

En un emotivo acto celebrado en el Teatro Juan Bravo de Segovia que reconocía su carrera con el Premio Mujer 2022 otorgado por FEMUR (Federación de Mujeres Rurales) en la categoría de actriz, Carmen Morales ha anunciado su regreso el próximo año a las tablas, tras un periodo de descanso.

“Este premio me ha traído añoranza por mi profesión, que voy a retomar en 2023 en el teatro, que es lo que más me ilusiona del mundo. Es una historia que estoy creando desde cero con otras compañeras, acompañada de un equipo de dirección. Es un proyecto muy masticado y muy bonito”, ha adelantado la actriz de esta nueva ilusión de la que todavía no puede adelantar más detalles.

Morales también ha destacado la labor de FEMUR, a cuya organización agradece la importancia de “sentirnos fuertes, arropadas y empoderadas. Que te reconozca un grupo de mujeres a nivel profesional es muy satisfactorio”.

Esta gala de premios se celebra cada año con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, homenajeando a profesionales conocidas en diferentes ámbitos con el objetivo de visibilizar a la mujer rural y su circunstancia. Este año Carmen Morales ha compartido premio con Ruth Lorenzo, Toñi Moreno y Rocío Olmos.