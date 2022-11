Grave conflicto internacional nada disimulado entre el Rey Felipe y Don Juan Carlos

Como sabrán nuestros lectores más ‘futboleros’, el próximo miércoles, la Selección Española se estrena en el Mundial de Qatar frente al combinado Costa Rica en la primera jornada del grupo E. El encuentro se juega a las cinco de la tarde, hora peninsular. Zarzuela ya ha confirmado que el rey Felipe VI estará en el estadio Al Thumama de Doha para animar a los jugadores que representan a nuestro país, aunque no le acompañará la reina Letizia, supuestamente, en desacuerdo con las terribles condiciones laborales, las leyes de aquel país contra los derechos de las mujeres, los homosexuales, los practicantes de creencias no musulmanas y en general por la falta de libertades sociales y ciudadanas.

Como hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días y recoge este domingo Informalia, las críticas contra la elección de ese país para el Mundial, son constantes y vienen de todas partes. Continuamente se recuerda que cuando se levantaban las instalaciones deportivas para este competición murieron 6.500 trabajadores, mal pagados y que hacían sus tareas en condiciones infrahumanas, muy parecidas a la esclavitud.

Pero ese estreno de la Selección de Luis Enrique Martínez en Doha también ha supuesto un nuevo conflicto para la Casa Real, que ahora mismo está en jaque por una situación más que incómoda que puede darse en ese partido del Mundial.

Tal y como explica la citada publicación y recogemos en Periodista Digital, quien tenía (o tiene) mucho interés en asistir a ese encuentro es el Rey emérito Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi, la capital de Emiratos, un país vecino a Catar. El antiguo jefe del estado quiere estar en Doha para animar a España pero, según cuanta gente cercana al Emérito, su hijo Felipe VI le ha pedido que no vaya al partido, por no considerar oportuna su presencia pública donde hay aficionados españoles. El rey de España no quiere foto con su padre.

“Hay que tener en cuenta que en estos momentos Juan Carlos I está cuestionado en un tribunal de Londres, donde se juzga si tiene o no inmunidad o si puede ser juzgado, presuntamente, por acosar a Corinna Larsen. Al mismo tiempo, los sucesivos capítulos que se están emitiendo en el podcast de la la ex amante de Juan Carlos de Borbón desvelan, supuestamente , un comportamiento de don Juan Carlos poco ejemplar”, explica Informalia.

En todo caso, la recomendación del rey a su padre de que no vaya al partido inaugural, ha disgustado al antiguo monarca. Y no podemos descartar que acabe apareciendo en el estadio. Hay una intención evidente de hacer invisible (o menos visible) al antiguo rey, al menos hasta que finalice su batalla contra la mujer por la que estuvo a punto de dejar el trono, a su esposa doña Sofía y a su país.

Pero como ha podido saber por su parte Periodista Digital, Don Juan Carlos de momento no ha trasladado oficialmente a la Casa de Su Majestad el Rey su intención de asistir o no al partido de España, y eso es algo que inquieta y mucho en La Zarzuela.