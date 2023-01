Miguel Rodero, el DIRCOM que las empresas mantienen en la sombra

Con 40 años acaba de rechazar una jugosa oferta laboral de una de las empresas más pujantes del mercado turístico internacional, que perseguía su perfil para dinamizar las acciones SEO en la prensa española. El motivo “me gusta vivir en mi pueblo”, contestó Rodero cuando le informaron que era necesario desplazarse a residir en Barcelona para aceptar el puesto. “No comprendo que a estas alturas del Siglo XXI algunas multinacionales requieran presencialidad en trabajos que se pueden hacer desde casa, sin interrumpir la cotidianidad de donde cada uno decida residir”, refería a preguntas de este medio el protagonista, a quien no le arruga regalar un “no” al magnate de los cruceros internacionales.

No es la primera empresa rechazada por este curioso director de Comunicación que opera desde Candelario, un pueblo de menos de 1000 habitantes en la provincia de Salamanca, donde además es concejal. Por el contrario, las que contratan sus servicios, no son muy proclives a decirlo abiertamente. ¿El motivo? su especialidad: abordar crisis reputacionales y potenciar el posicionamiento corporativo, sumado a los rumores sobre sus técnicas agresivas, achacándole desde algunos sectores flexibilizar la legalidad hasta el límite de la rotura. Pero Rodero no entra a valorar las apreciaciones de “la incompetencia”, como los ha definido. “Todo lo que ejecuto es legal, pero más importante aún, es ético y no me avergüenzo de trabajar moldeando la percepción objetiva que podemos tener de personas y empresas”, expone quien se define como un “constructor de ideas”, tras lograr que dos microempresas participantes en ferias de turismo en los años 2019 y 2021 alcanzaran los más altos estándares de rentabilidad e impacto en FITUR (Madrid) y Les Salons Du Tourisme de París.

UN TRABAJO DISCRETO

Al igual que en un restaurante no se ve a los chef, la cocina del marketing no suele ser un aspecto que se enseñe mucho, siendo más reticentes aún las corporaciones cuando se trata de figuras cuyo trabajo es limpiar su imagen tras una crisis reputacional.

UN CAMBIO DE CICLO

Aunque Miguel reitera que nunca ha estado encasillado en la vertiente turística, y que siempre ha mantenido contactos en sectores económicos -siendo miembro desde hace algunos años tanto de la APIE como la FEPET-, los rumores señalan que ya no acepta contratos extensos de la industria turística, exponiendo en una reciente conferencia en Madrid que “la innovación responsable también supone salvar al sector privado replanteando los modelos de negocio de pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria, y transformando el concepto de viaje, que tiene que adaptarse realmente a los movimientos migratorios vacacionales, a los efectos del cambio climático, y la realidad de los destinos”, en referencia al peso de la viralidad de las redes sociales, así como el impacto “anormal” que se genera en espacios naturales, pequeños pueblos o capitales indistintamente, defiende el director de Tecnia Comunicación, empresa bajo la que opera.

El hueco lo estaría llenando adentrándose en el sector legal, algo que ni confirma ni desmiente. “No tengo necesidad de publicar para quien trabajo. Solo me involucro en proyectos que me motivan, que sean trasformadores para la sociedad, y donde mis compañeros de viaje sean mejores profesionales que yo. Siempre es bueno estar abierto al aprendizaje en un mundo donde te levantas de la siesta y las tendencias han cambiado”, matizando que en su trabajo nadie es imprescindible, y que para mantenerse entre los mejores “requiere mucho tiempo actualizarse de manera constante”.

“NOS VEMOS EN FITUR”

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), es un espacio de encuentro único para quienes trabajan a distancia con las empresas que les confían la gestión de su imagen, por ello “nos vemos en FITUR” es la frase más repetida por Miguel Rodero en sus comunicaciones desde finales del año pasado.

“No iré todos los días en esta edición, ya que tengo obligaciones familiares que atender, pero los dos días que voy los exprimiré al máximo para agradecer a los muchos participantes que han confiado en mayor o menos medida en mi asesoramiento”, refiere. Sobre su asistencia “Participaré en una muy interesante conferencia sobre Mundo Rural y trataré de tomar buena nota de las tendencias que nos depara un año tan complejo como se vaticina este 2023”, invitándonos concretamente a no dejarnos nublar por los pabellones de gran inversión, y dedicar tiempo para visitar stand de pequeñas localidades como Béjar “que llevan varios años apostando por esta Feria, y este año vienen con carrerilla tras su gran participación en INTUR”, la Feria de Valladolid.