Clara Chía rompe con Piqué: se ha enterado de algo que lo ha cambiado todo

En el círculo de amigos de Clara Chía tienen claro que ahora pueden ser objetivo de la prensa y por eso han tratado de mantener un ‘pacto de silencio’ que ahora alguien ha roto y ha confirmado a Periodista Digital que Clara y Gerard Piqué han hecho una pausa en su relación como tiempo de reflexión.

Un parón impuesto por Chía que además de estar desbordada por la repentina fama, le supera la situación. El ciclón que rodea a la joven de 23 años no solo desde que se confirmara su relación el futbolista sino con todo lo relacionado con su ex, la cantante Shakira, y toda la polémica que ha suscitado la ruptura de la colombiana y Piqué.

“Es un parón a la relación pero para reflexionar porque aunque no se han visto sí hablan a diario”, explica la fuente a PD.

Al parecer el último éxito de Shakira con la colaboración de Bizarrap (Music Sessions #53) ha sido la gota que ha colmado el vaso en una relación que comenzaba a no funcionar tan bien como en los primeros meses.

¿Qué ha tenido que ver la canción de la ex?… como era de esperar, Clara Chía se ha tomado muy mal y con mucha sorpresa la frase “yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques” porque cuenta exactamente lo que ha ocurrido.

Así es, Piqué le pidió a la cantante colombiana una segunda oportunidad el pasado mes de mayo, cuando ya había consolidado su relación con la joven catalana. Lo cuenta el paparazzi Jordi Martin: «Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces», ha asegurado el mencionado reportero.

Lo que no se ha desvelado es si Clara Chía conocía este dato en ese momento, según las mismas fuentes consultadas por Periodista Digital, Chía era absolutamente desconocedora de este intento desesperado de Gerard Piqué y tras escuchar el tema de Shakira pedía algo más que explicaciones a su novio.

Explicaciones que, de momento, no le han parecido suficientes. Desde hace varios días la pareja no se ha visto. Ella en Barcelona y Piqué en Paris por asuntos laborales relacionados con su empresa, Kosmos.

Una vez ha regresado a España, este fin de semana el excapitán del FC Barcelona pasará el fin de semana en casa, sin la compañía de Clara, porque lo está pasando con sus hijos Milan y Sasha.

Rumores de infidelidad

A todo esto se suma ahora los rumores que apuntan a que Piqué le habría sido infiel a Shakira con Clara Chía y a Clara Chía con otra chica. Todo en una misma noche hace justo un año». Así de contundentes se han mostrado este sábado en el programa Socialité, donde afirman, en exclusiva, que el exfutbolista habría tenido un encuentro con una abogada en un establecimiento hostelero de Barcelona.

El espacio de Telecinco ofrece declaraciones de una mujer que afirma haber estado en ese local esa misma noche: «No es la primera vez que los veo por allí, pero hasta esa noche, siempre era por separado. Cuando los vi hablar pensé que se conocían de antes, luego se fueron a una zona aparte. Primero fue ella y al rato fue él, como si quisieran que nadie los viera entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó ahí dentro». « Él se lo niega todo a Clara Chía, incluso dicen que se ha puesto en contacto con la amante para que no diga nada», revela la testigo de la supuesta infidelidad.