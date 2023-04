Fallece Sánchez Dragó, uno de los mejores escritores españoles e impulsor de Tamames

Nos dejó uno de los mejores escritores españoles.

Este lunes 10 de abril de 2023 fallece Fernando Sánchez Dragó.

El escritor y periodista, siempre polémico, ha muerto a los 86 años de un paro cardíaco en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria.

Un auténtico intelectual de época, autor de novelas y ensayos (casi el centenar), que compaginó perfectamente con un carácter sumamente mediático. Dirigió programas en televisión y participó en un sinfín de ellos, muchos culturales pero también en materia política.

Dragó se mostraba en plena forma, física y mental. Este mes de febrero de 2023 en Periodista Digital pudimos comprobarlo haciéndole la que a la postre sería una de sus últimas entrevistas: la Consejería de Cultura de Castilla y León le acababa de entregar el Premio de las Letras 2022.

Este mismo 10 de abril de 2023, incluso, el propio malogrado Dragó publicaba una foto en su perfil de Twitter:

Una obra prolífica

Nacido el 2 de marzo de 1936 en Madrid, comenzó su carrera literaria en la década de 1960, escribiendo novelas como «Gárgola» (1964) y «Las guerras de nuestros antepasados» (1975). Sin embargo, su obra más conocida es «El jardín de las delicias» (1970), una novela que causó polémica en su época por su exploración de la sexualidad y el erotismo.

Además de su trabajo como escritor, Sánchez Dragó también ha sido un comentarista cultural y político muy influyente en España. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo la televisión y la radio, y ha sido un defensor de las ideas libertarias y anarquistas.

En los años 80, Sánchez Dragó se convirtió en un defensor de la cultura oriental, viajando a Japón y China y escribiendo sobre su experiencia en libros como «Gárgoris y Habidis» (1983) y «La casa del Nilo» (1987). En los años 90, se convirtió en uno de los líderes intelectuales del movimiento de la Nueva Derecha en España, defendiendo posturas polémicas como el negacionismo del Holocausto y la apología del régimen franquista.

En los últimos años, Sánchez Dragó ha seguido escribiendo y participando en debates culturales y políticos en España. Ha publicado libros como «Memorias de un amante sarnoso» (2002), «La prueba del laberinto» (2013) y «El sueño de Tokio» (2018). Además, ha sido un defensor de la causa tibetana y ha viajado al Tíbet en varias ocasiones.

Tamames y la moción de censura de VOX

Uno de los últimos servicios de Sánchez Dragó a la vida pública en España tuvo que ver directamente con la moción de censura presentada por VOX.

En el programa de ‘Herrera en la COPE‘ del viernes 17 de marzo de 2023, el escritor reconoció haber sido quien impulsó el nombre de Ramón Tamames como el candidato a encabezar la iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal.

«Mi papel es parecido al del que mete la llave en un coche y lo pone en marcha».

Recuerda que el 11 de enero de 2023 se reunió con Abascal y Kiko Méndez Monasterio, que son «buenos amigos» suyos. Explicó que est encuentro no tenía ninguna intención política por detrás sino que se trataba de una reunión social.

Detalla que él «no se mete en política» pero que «alrededor de un vaso de vino, salen a relucir muchas cosas». Entre ellas destaca que en el ambiente se hablaba sobre la necesidad de presentar una moción de censura para «denunciar en público las deficiencias, las carencias y los errores cometidos por el actual Gobierno».

Ante esto, Sánchez Dragó aseguró que le preguntó a Abascal y a Méndez que porqué no presentaban ellos el proceso parlamentario, ya que «tenían unos meses mareando la perdiz». Le explicaron que la gran piedra era el candidato que encabezaría la moción, algo que es obligatorio de acuerdo a lo que establece la Constitución y la normativa parlamentaria.

«No es fácil encontrar ese candidato porque no se trata de que sea Santi Abascal, no se trata de que sea una moción de censura de VOX, partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los Parlamentarios sino dirigida al conjunto de la nación. Dirigida a la gente».

Detalló que ante esta diatriba, comenzaron a definir «cómo debería ser esa persona» y confesó que sugirió que fuera un «primus inter pares, que tenga una trayectoria personal, pública y privada, impecable y al mismo tiempo, que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha. Que incluso tenga un pasado más o menos izquierdista, sin llegar a extremos».

Luego de barajar varios nombres, y descartarlos por diversos motivos, llegó a la figura del economista.

Indica que buscaba un perfil al «estilo De Gaulle, en Francia», que cuando se desató la crisis de independencia en Argelia, se recurrió a él. Y que pensando en una persona de ese estilo se le «ocurrió el nombre de Ramón Tamames». Y confiesa que el nombre tomó por sorpresa a los de VOX:

«Quedaron un poco sorprendidos».

Sánchez Dragó señala que propuso su nombre porque reunía las características que consideraba necesarias para liderar la acción parlamentaria.

También desveló otro secreto: que Tamames siempre ha soñado «si no ser jefe de Gobierno, algo parecido a serlo», por lo que estaba seguro que aceptaría encabezar la moción de censura.

Reconoció que fue él quien le propuso la candidatura al economista a solicitud de Abascal y Méndez, y que lo hizo por teléfono. «Llegué a mi casa, lo llamé e inmediatamente aceptó. Aceptó negociar, a hablar».

Sobre las negociaciones, detalló que estuvo en los tres primeros encuentros entre las partes y que «todo fue coser y cantar» porque a pesar de que no estaban de acuerdo en todo, sí en los temas fundamentales.

