Gustavo Egúsquiza: «Meghan no va a la coronación de Carlos III porque sería abucheada por el pueblo»

Para Gustavo Egúsquiza, periodista y escritor español, y catalogado por la prestigiosa revista Forbes como uno de los mayores expertos en turismo de lujo, la coronación de Carlos III va a ser una de los acontecimientos del año. VER VÍDEO-ENTREVISTA

Egúsquiza visitó el plató de Periodista Digital para hablar de turismo y analizar los entretelones de la ceremonia real que este sábado 6 de mayo se celebrará en la Abadía de Westminster, Londres.

Una de las grandes ausentes será la duquesa de Sussex, Meghan Markle, que no acompañará a su esposo, el príncipe Harry, quizá para evitar un mal trago durante la ceremonia de los Windsor .

«Es mejor que no vaya, sería abucheada», señala.

En Reino Unido no han encajado las acusaciones de racismo y manipulación mediática vertidas por ella contra la Casa Real Británica.

«Ha habido una controversia bastante importante con Meghan Markle. Al final las acusaciones de racismo contra la Casa Real Británica, infundadas, porque no es cierto. La Casa Real Británica puede ser ‘clasista, pero no racista’. Hay una diferencia monumental en esto. Yo creo que Meghan Markle es una mujer con mentalidad americana que no ha sabido adaptarse a las circunstancias. Pero yo no creo que no haya sido bien recibida».

«Ahora es una cuestión de marketing el no ir Reino Unido, porque yo creo que si apareciera en la Abadía de Westminster mañana creo que los abucheos se oirían hasta en montecito, probablemente».

Sobre el gran error que ha cometido Markle y que no se puede permitir, Egúsquiza es rotundo: «Es una persona que ha cuestionado a toda una institución como es la Corona Británica».

La «Coronación»

La ceremonia de coronación del rey Carlos III tendrá lugar este sábado 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster, en Londres. Y será dirigida por el arzobispo de Canterbury, tgakl cmomo se hiciera hace siglos. Hace ocho meses, tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos fue nombrado rey automáticamente.