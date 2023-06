Directo PD con Ana Obregón: «Llevo un mes sin saber nada de Lequio, no me escribe y estoy esperando a que conozca a su nieta»

Expectación inusitada

Este 7 de junio de 2023 no cabía un alfiler en el hotel madrileño The Westin Palace. Y no era para menos.

La actriz y presentadora Ana García Obregón había citado a todos los medios de comunicación, más de un centenar, para presentar de manera oficial su libro, ‘El chico de las musarañas‘, la obra que comenzó a escribir Álex Lequio y terminó ella.

La última vez que la artista se dejó inmortalizar las cámaras fue en el mes de febrero de 2023, cuando presentó, con luces y taquígrafos, la Fundación Aless Lequio, destinada a la financiación de proyectos de investigación médica contra el cáncer.

Obregón fue dejando muchos titulares a lo largo de la presentación y, especialmente, en el turno de preguntas.

Fue emotivo el momento en el que contó lo que sucedió en la primera reunión para publicar el libro:

Cuando estaba en la primera reunión para el libro sonó el teléfono y en pantalla vi que era Álex.

Lamentó la enfermedad que acabó con la vida de su hijo:

Mi hijo no pudo finalizar este libro por culpa del maldito cáncer. Sabía que eso estaba ahí en su ordenador, sabía que su deseo era publicarlo, no sabía ni cuánto había escrito, ni cuántos capítulos ni nada.

La actriz se mostró muy clara a la hora de decir que a ella no la va a parar nada ni nadie:

No me interesa nada lo que diga nadie; las críticas me hacen cosquillas. Cuando uno ha enterrado a un hijo, todo lo demás son cosquillas.

Obregón ahondó más sobre el significado del libro:

El libro es fruto de una madre con el corazón mutilado. Es un canto a la vida y un canto a la muerte, es un homenaje a todos los valientes que con coraje luchan por vivir con sus enfermedades. Nos inspira para darnos cuenta de que la vida no está garantizada para nadie, es una lección de vida. Con esto cierro los tres deseos de mi hijo Aless.

No ahorró palos hacia su ex poniendo en tela de juicio que haya podido leer el libro:

No sé si Lequio ha leído el libro.

Pero fue a más en su estacazo:

Llevo un mes sin saber nada de Lequio, no me escribe y estoy esperando a que conozca a su nieta.

La respuesta de Alessandro Lequio

La expareja de Ana Obregón y padre del difunto Álex siguió la rueda de prensa desde el plató de ‘El Programa de Ana Rosa Quintana‘.

El colaborador del espacio de Telecinco no se cortó un ápice: