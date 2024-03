La princesa Catalina de Gales anuncia que tiene cáncer y ha iniciado tratamiento de quimioterapia

«En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres, en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó un tratamiento de quimioterapia preventiva y actualmente estoy en las primeras etapas», expresó Catalina.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024