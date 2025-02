Mónica Cervera, actriz de La que se avecina, detenida y encarcelada en Marbella

Mónica Cervera, conocida por su participación en la serie La que se avecina, ha sido detenida y encarcelada en Marbella en un caso que ha causado gran revuelo mediático. La actriz, que también ha trabajado en otras producciones destacadas del cine y la televisión española, enfrenta una situación legal que ha sorprendido a muchos. En este artículo, repasamos los hechos, las posibles causas de su arresto y las repercusiones del caso.

¿Por qué ha sido detenida Mónica Cervera?

La actriz Mónica Cervera ha sido detenida en Marbella por una reclamación de un juzgado de lo Penal de Málaga. La detención se produjo el pasado 17 de febrero por un delito contra el patrimonio según ha confirmado Canal Málaga TV. Tras pasar a disposición judicial ha pasado a prisión.

Los hechos detrás del arresto en Marbella

No han trascendido los detalles de la detención pero la actriz ha ingresado a prisión provisional por una orden requisitoria de un Juzgado de Lo Penal de Málaga.

La intérprete, que tenía una reclamación en vigor de un juzgado de lo Penal de Málaga, fue puesta por los agentes a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Antecedentes de la actriz y su trayectoria profesional

La actriz llegó a ser nominada a mejor actriz revelación en 2005 por su papel en Crimen Ferpecto a las órdenes de Álex de la Iglesia.

Unos meses más tarde tuvo para ella como protagonista absoluta la comedia musical 20 centímetros dirigida por Ramón Salazar, el cineasta que fue su descubridor para el cine con la película Piedra (2002) donde la debutante compartió créditos con mujeres como Ángela Molina o Antonia San Juan.

También en la pequeña pantalla llegó a tener un papel en la exitosa serie Manos a la obra de Antena 3 y protagonizó para TVE la fallida Con dos tacones. Sus últimas apariciones en la pantalla fueron en la exitosa La que se avecina interpretando a María José Rivas, la hermana de Amador (Pablo Chiapellla).

De estar nominada a un Goya a dormir en la calle

Vivir en la calle ha sido una decisión propia. Según apuntaban algunos medios, Mónica Cervera tiene un domicilio al que volver y su familia se encuentra en Marbella. Sin embargo, por razones de las que no quiere hablar, prefiere estar fuera de su casa.

De hecho, aunque su familia vive en la misma ciudad, ella ha elegido no convivir con ellos. «Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir».