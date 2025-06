Muere a los 41 años Devin Harjes, el actor que dejó huella en ‘Daredevil’, ‘Gotham’ y ‘Boardwalk Empire’

El mundo de la interpretación se ha despertado conmocionado tras conocerse la noticia del fallecimiento de Devin Harjes, actor que supo conquistar la pequeña pantalla con interpretaciones memorables en series como Daredevil, Gotham o Boardwalk Empire.

Harjes murió el pasado 27 de mayo de 2025 en el hospital Mount Sinai West de Nueva York, a los 41 años, tras luchar durante apenas unos meses contra un cáncer diagnosticado en febrero de este mismo año.

Su muerte ha generado una ola de condolencias tanto en la industria audiovisual como entre los seguidores que disfrutaron de su trabajo y carisma.

Un talento forjado entre Texas y Nueva York

Nacido el 29 de julio de 1983 en Lubbock, Texas, Devin Lee Harjes creció rodeado del espíritu del oeste americano. Desde niño mostró una afinidad especial por los animales, sobre todo los caballos, llegando a destacar como jinete desde muy temprana edad. Esta pasión por el reto físico y el arte lo acompañó siempre; ya adulto, Harjes fue practicante habitual de artes marciales y un asiduo del gimnasio, facetas que complementaron su formación actoral.

Tras cursar estudios universitarios en interpretación, decidió dar el salto definitivo a Nueva York para perseguir su sueño artístico. Allí encontró un escenario fértil para su talento, participando primero en el circuito off-Broadway y poco después abriéndose paso en las producciones televisivas más destacadas de los últimos años.

Trayectoria e impacto en la televisión

El gran público lo recuerda especialmente por su papel como Jack Dempsey, el legendario boxeador, en la segunda temporada de Boardwalk Empire. Su interpretación dotó al personaje de una humanidad y vigor que le valieron los elogios tanto de la crítica como del equipo técnico. Posteriormente participó en producciones tan diversas como Daredevil —donde encarnó al enfermero Oscar, figura clave del entorno carcelario— o Gotham, dando vida al guardia Clyde. También brilló como Pete Baylor en nueve episodios del drama de ciencia ficción Manifest, ampliando así su registro con personajes complejos y vulnerables.

La versatilidad fue marca de la casa: Harjes sumó apariciones notables en series como Orange is the New Black, Blue Bloods, Elementary y FBI, consolidando una carrera basada en papeles secundarios pero imprescindibles para el desarrollo narrativo de cada producción.

Su incursión cinematográfica más relevante llegó con el filme independiente The Forest is Red, por el que recibió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Tolentino (Italia) en 2012. En teatro, destacó por su participación en musicales y obras como One Flew Over the Cuckoo’s Nest, donde puso a prueba su capacidad para moverse entre géneros dramáticos diversos.

Un legado profesional y humano

El círculo más cercano a Devin Harjes lo recuerda no solo por su entrega profesional sino también por sus cualidades personales. “Era un artista de gran convicción que nunca dio menos del cien por ciento en los roles que interpretó”, declaró uno de sus compañeros. “Como persona, era generoso, amable, comprensivo y devoto a su familia y amigos; tenía magia con todos los animales”.

El actor deja una profunda huella entre quienes trabajaron con él. El director Brian Vincent destacó públicamente “su honestidad sobre el escenario y fuera de él”, mientras otros compañeros subrayan la alegría y energía positiva que irradiaba durante los rodajes. En redes sociales, las muestras de cariño se han multiplicado, reflejando el impacto que tuvo tanto dentro como fuera del set.

La familia ha pedido que, en lugar de flores, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a TKC Blessings, una organización dedicada al bienestar infantil: “Todos los ingresos se destinarán a becas artísticas para niños, la verdadera pasión de Devin”, reza el comunicado oficial.

Homenajes y despedida

Se espera que amigos, familiares y compañeros celebren un acto conmemorativo privado en Nueva York durante los próximos días. La familia ha querido agradecer las innumerables muestras de apoyo recibidas desde todas partes del mundo audiovisual.

Sobrevivido por sus padres Randy y Rosanne Harjes; su hermana Trish Harjes junto a su esposo Justin Kelley; sus sobrinos Tristin y Sawyer Kelley; sus sobrinas Rory y Charly Kelley; su exmujer —la también actriz Shiva Shobitha— y su querido gato Maude, Devin deja tras de sí una estela luminosa hecha tanto de arte como de afecto sincero.

Datos biográficos esenciales

Nombre completo: Devin Lee Harjes

Devin Lee Harjes Fecha y lugar de nacimiento: 29 de julio de 1983, Lubbock (Texas)

29 de julio de 1983, Lubbock (Texas) Fallecimiento: 27 de mayo de 2025, Nueva York (Hospital Mount Sinai West), a causa de complicaciones derivadas del cáncer

27 de mayo de 2025, Nueva York (Hospital Mount Sinai West), a causa de complicaciones derivadas del cáncer Formación: Estudios universitarios en interpretación (teatro)

Estudios universitarios en interpretación (teatro) Carrera profesional: Debut teatral off-Broadway Primer papel televisivo relevante: Jack Dempsey (Boardwalk Empire) Participaciones destacadas: Daredevil (Oscar), Gotham (Clyde), Manifest (Pete Baylor), además de apariciones puntuales en Orange is the New Black, Blue Bloods, Elementary, FBI

Reconocimientos: Premio Mejor Actor Festival Internacional Tolentino (Italia) por The Forest is Red (2012); mención honorífica Long Island International Film Expo por The Boyz of Summer

Premio Mejor Actor Festival Internacional Tolentino (Italia) por The Forest is Red (2012); mención honorífica Long Island International Film Expo por The Boyz of Summer Aficiones: Jinete experto desde la infancia; practicante avanzado de artes marciales

Jinete experto desde la infancia; practicante avanzado de artes marciales Información familiar relevante: Padres Randy y Rosanne Harjes; hermana Trish; exesposa Shiva Shobitha; varios sobrinos; gato Maude

El legado artístico y vitalista de Devin Harjes continuará vivo entre quienes compartieron escena con él y entre quienes descubrieron, capítulo a capítulo, ese talento genuino capaz de emocionar sin estridencias. La televisión estadounidense despide hoy a un secundario imprescindible cuya ausencia se sentirá durante mucho tiempo.