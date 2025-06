Fallece a los 75 años José Enrique Serrano, el cerebro discreto de los ‘apaños’ del PSOE

Madrid despide este martes a José Enrique Serrano, quien falleció a los 75 años en la capital tras una vida dedicada, desde la discreción y la inteligencia, al servicio público. Su muerte, ocurrida el 10 de junio de 2025, ha sido lamentada por toda la clase política española, que reconoce en él a un «servidor a España y un héroe silencioso de la democracia».

Su figura, siempre alejada de los focos pero imprescindible en los despachos donde se dirimían los asuntos más delicados, fue fundamental para todos los líderes del Partido Socialista Obrero Español desde finales de los años ochenta. El PSOE, sus compañeros y adversarios políticos coinciden hoy en destacar su temple negociador y su “cabeza prodigiosa”, capaz de encontrar salidas razonables incluso en las situaciones más comprometidas.

José Enrique Serrano fue mucho más que un jefe de gabinete: fue el confidente, consejero y mediador de presidentes como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como pieza clave en la estructura interna del PSOE durante varias décadas. Accedió al núcleo duro socialista en 1987, cuando Narcís Serra le nombró director general de Personal. Desde entonces, su ascenso fue continuo: primero como vicesecretario general y luego como director de gabinete entre 1995 y 1996, cuando el gobierno de González vivía sus momentos más turbulentos.

Tras el cambio político que llevó al Partido Popular al poder en 1996, Serrano se mantuvo como referente interno del partido durante la etapa de Joaquín Almunia. La llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 supuso su consagración definitiva: fue el único candidato posible para ocupar la jefatura del gabinete presidencial, puesto que desempeñó con una eficacia y lealtad que le hicieron único en la historia democrática española—nadie antes había ocupado esa responsabilidad bajo dos presidentes diferentes. Su experiencia resultó invaluable durante las crisis políticas y sociales que marcaron esos años.

De él han dicho colegas y adversarios que “nunca huyó de los asuntos comprometidos” y que “siempre defendió su criterio con firmeza acompañada de máxima tolerancia”. Entre pasillos se le conocía como “el hombre que tenía el Estado en la cabeza”; entre los suyos, como el guardián silencioso de secretos e intrigas políticas que marcaron el devenir español desde la Transición.

Jurista, profesor universitario y parlamentario, Serrano destacó por su habilidad para negociar acuerdos complejos—tanto internos como externos—y por su capacidad para mantener unido un partido sometido a tensiones constantes. Contribuyó a forjar puentes entre generaciones socialistas muy distintas. Como recuerda un antiguo colaborador:

“Jamás escuché a nadie hablar mal de él. Y no porque no asumiera responsabilidades pesadas o porque no defendiera su criterio—siempre sabio—con la máxima firmeza acompañada de tolerancia hacia el criterio ajeno”.