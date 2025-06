David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III y se convierte en «Sir»

David Beckham, excapitán de la selección inglesa de fútbol, expresó el psado viernes su orgullo y gratitud tras ser investido caballero por el rey Carlos III, recibiendo el tratamiento de «Sir» en reconocimiento a su contribución al deporte y a causas solidarias.

“Crecí en el este de Londres con padres y abuelos muy patriotas y orgullosos de ser británicos, y nunca imaginé que recibiría este honor”, declaró Beckham a la agencia británica PA.

El exfutbolista y modelo, quien ya fue distinguido en 2003 con la Orden del Imperio Británico (OBE), recordó que liderar la selección nacional fue “el mayor privilegio” de su carrera y “literalmente un sueño de infancia hecho realidad”.

El flamante Sir David, quien celebró recientemente su 50º cumpleaños, destacó que fuera de los campos de juego ha tenido la fortuna de representar al Reino Unido en todo el mundo y colaborar con organizaciones que apoyan a comunidades necesitadas. “Tengo muchísima suerte de poder hacer el trabajo que hago y estoy agradecido de que se me reconozca una labor que me llena de satisfacción”, añadió. Beckham confesó que le llevará tiempo asimilar la noticia, pero se siente “inmensamente orgulloso” y considera este momento como “muy emotivo para compartir con mi familia”.

Otras personalidades distinguidas

Junto a Beckham, la lista anual de condecoraciones por el cumpleaños del monarca incluye al actor Gary Oldman y al cantante Roger Daltrey, líder de The Who, quienes también recibieron el título de caballero. Oldman, de 67 años y conocido por su papel de Sirius Black en la saga de Harry Potter, fue reconocido por su contribución al teatro. Daltrey, cofundador de The Who en 1964, fue distinguido tanto por su carrera musical como por su labor al frente de la Fundación del Cáncer Adolescente desde el año 2000.

El máximo galardón de esta edición fue para el escultor Antony Gormley, nombrado compañero de honor por sus servicios al arte, un título reservado a solo 65 personas a la vez.

En total, más de 1,200 ciudadanos de todo el Reino Unido, entre políticos, celebridades y personas anónimas, han sido reconocidos en esta selección, que se anuncia en vísperas del desfile militar que celebra el cumpleaños “oficial” del rey Carlos III, nacido el 14 de noviembre de 1948.