¡Alejandro Sanz en el ojo del huracán! Una ‘fan’ lo acusa de manipulación emocional y abuso de poder

El fin de semana, una tormenta mediática estalló en torno a Alejandro Sanz luego de que una joven catalana, Ivet Playà, publicara un impactante testimonio en TikTok acusándolo de manipulación emocional y abuso de poder.

Según relató, todo comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49. A partir de comentarios y mensajes en redes sociales, ambos comenzaron una interacción que terminó en un vínculo más profundo.

“Yo era su fan y él me siguió en redes. No podía creer que alguien tan famoso me hablara”, dijo Playà, quien incluso se mudó a Madrid tras una oferta de trabajo por parte del cantante.