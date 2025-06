Frank Cuesta, condenado en Tailandia: la posesión ilegal de animales pone fin a una era en su Santuario Libertad

Frank Cuesta, conocido por su labor mediática y su férrea defensa de los derechos animales, ha sido condenado en Tailandia por posesión ilegal de animales protegidos en su ya famoso Santuario Libertad. La noticia, que ha recorrido medios internacionales y generado intenso debate, se suma a meses de incertidumbre judicial y personal para el naturalista. Aunque la sentencia del Tribunal Provincial de Kanchanaburi evita la prisión, le obliga al pago de una multa de 30.000 baht (alrededor de 800 euros), dejando claro que las autoridades tailandesas no toleran la tenencia irregular de fauna salvaje, por muy loable que sea el propósito del acusado.

El contexto: detención, juicio y presión mediática

La situación comenzó a deteriorarse a finales de febrero, cuando la policía tailandesa allanó el santuario tras recibir un aviso anónimo sobre la posesión sin permisos adecuados de especies protegidas. Cuesta fue detenido y puesto en libertad provisional mientras avanzaba el proceso judicial. El caso atrajo atención internacional no solo por la popularidad del acusado sino también por el debate sobre los límites legales del rescate animal en países con normativas estrictas.

Durante el juicio, celebrado este miércoles a primera hora, Frank Cuesta compareció ante el tribunal acompañado por su abogado. En declaraciones posteriores, reconoció el alivio de evitar la cárcel pero mostró resignación: «Hoy ha habido sentencia. Ha sido un momento liberador. Estábamos todos con el alma en vilo». La ley tailandesa contempla para estos delitos penas que van desde multas hasta varios años de prisión; en este caso, la sanción económica se interpreta como un gesto del tribunal hacia la trayectoria personal del acusado y la ausencia de agravantes graves.

El fin del Santuario Libertad: una década marcada por éxitos y polémicas

El Santuario Libertad, fundado hace más de diez años, se convirtió en refugio para cientos de animales rescatados del tráfico ilegal y el abandono. En sus 16 hectáreas, Frank Cuesta invirtió parte de su patrimonio y recaudó fondos internacionales para mantener instalaciones modernas y ofrecer visitas educativas a pequeños grupos.

Sin embargo, los problemas legales se sumaron a un conflicto abierto con su exmujer, Yuyee, titular legal del terreno según las leyes tailandesas que impiden a extranjeros poseer tierras. La disputa por el alquiler y las obligaciones económicas derivadas del divorcio llevaron finalmente al cierre del santuario el año pasado. La condena actual parece poner punto final a una etapa: «Esto se ha acabado. Voy a pagar la multa. Voy asumir lo que haya que asumir y volver con mis hijos» —ha afirmado recientemente Cuesta—.

Reacciones y posibles consecuencias

La noticia ha generado reacciones divididas entre sus seguidores y expertos:

Parte del público lamenta que una labor altruista acabe así, denunciando falta de flexibilidad legal ante casos de rescate animal.

Otros recuerdan que las leyes deben aplicarse incluso cuando los fines son nobles, para evitar abusos o precedentes peligrosos.

Organizaciones internacionales han pedido mayor claridad normativa para santuarios e iniciativas privadas en países con alta biodiversidad.

Por ahora, el entorno de Frank Cuesta baraja no recurrir la sentencia. El propio naturalista ha expresado su deseo de cerrar esta etapa pronto y regresar a España junto a sus hijos. No obstante, no descarta retomar proyectos similares fuera del actual marco legal tailandés: «A empezar de nuevo. Pero tranquilo, con mis hijos y sin mirar atrás…».

Perspectivas: ¿y ahora qué?

Este episodio reabre el debate sobre las dificultades legales para quienes trabajan en conservación animal fuera del ámbito institucional. Tailandia refuerza así su imagen como país inflexible ante cualquier irregularidad con fauna salvaje —un mensaje claro tanto para ciudadanos locales como para extranjeros.

Mientras tanto, miles de seguidores esperan conocer cuál será el próximo destino profesional de Frank Cuesta, cuya historia refleja los riesgos personales y judiciales del activismo ambiental internacional.