Vacaciones en Marbella al estilo de Eva Longoria: cómo disfrutar la Costa del Sol este verano de 2025

Viajar a Marbella este verano tiene más sentido que nunca.

No solo por sus playas de arena dorada, su clima templado y el ambiente vibrante, sino porque la ciudad se ha consolidado como el destino favorito de personalidades internacionales.

Este 2025, la actriz Eva Longoria vuelve a elegir la Costa del Sol como su hogar para desconectar, disfrutar de su familia y saborear lo mejor del Mediterráneo.

Su forma de vivir el verano marbellí, entre jornadas de playa, gastronomía local y actividades solidarias, marca tendencia y redefine el concepto de vacaciones exclusivas pero accesibles.

La elección de Longoria no es casual. Desde hace más de dos décadas mantiene un vínculo estrecho con la ciudad andaluza, donde encontró el equilibrio entre privacidad y vida social. Marbella se ha convertido en su refugio personal y familiar, un lugar en el que puede relajarse lejos del foco mediático y compartir tiempo con los suyos. Su experiencia invita a descubrir una ciudad que ofrece mucho más que lujo: autenticidad, cultura mediterránea y calidad de vida en estado puro.

Un verano a lo Eva Longoria: playas, familia y vida slow

Eva Longoria ha hecho de Marbella su residencia habitual desde 2023. Cada verano regresa fielmente a la ciudad junto a su marido, Pepe Bastón, y su hijo Santi. La actriz apuesta por un ritmo de vida relajado: largas jornadas en la playa jugando con su hijo, comidas informales en chiringuitos frente al mar y actividades al aire libre como pádel o paseos por el paseo marítimo. Lejos del bullicio de Hollywood, aquí se permite bajar el ritmo y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos.

En las imágenes recientes se la ha visto disfrutando del sol en la playa junto a su familia. Cubo y pala en mano, juegos en la orilla y risas compartidas son parte fundamental de su rutina estival. “En España todo va más lento, pero es mucho más pleno. Mis días están repletos de cosas con las que disfruto mucho”, confesaba en una entrevista reciente. Esta filosofía slow impregna la atmósfera marbellí: nada invita más a dejarse llevar que los atardeceres sobre el Mediterráneo o una sobremesa entre amigos.

El hogar marbellí: diseño mediterráneo y privacidad

Uno de los mayores atractivos para Eva Longoria ha sido poder establecerse en una vivienda pensada para el disfrute familiar. Su casa, situada cerca de Puerto Banús —una zona tranquila pero cerca del epicentro social— cuenta con más de 500 metros cuadrados construidos y 600 metros de jardín privado. La actriz destaca la amplitud de los espacios, la luminosidad y el diseño funcional: “Quería un lugar espacioso para mi familia numerosa, con jardín para que mi hijo jugara y piscina porque siempre está nadando”, afirma.

El interiorismo corre a cargo del diseñador Nicolás Escanez, quien ha plasmado un estilo mediterráneo contemporáneo mezclando blanco luminoso con madera natural. La vivienda fue remodelada al gusto de la pareja antes de instalarse: grandes ventanales al jardín, una cocina espaciosa con isla central —ideal para reuniones familiares— y detalles que aportan calidez sin ostentación innecesaria.

Gastronomía local: chiringuitos, tapeo y alta cocina

Marbella ofrece una escena gastronómica difícil de igualar. Eva Longoria disfruta especialmente del tapeo relajado en chiringuitos junto a la playa, donde degustar espetos de sardinas o pescados frescos es casi obligatorio. La oferta culinaria abarca desde bares tradicionales hasta restaurantes reconocidos internacionalmente; muchos chefs apuestan por reinterpretar la cocina andaluza con productos locales.

Algunos imprescindibles para quienes quieran seguir los pasos de Longoria:

Comer pescado fresco en los chiringuitos clásicos del Paseo Marítimo.

Reservar mesa en restaurantes como Dani García (con estrella Michelin) o Nobu Marbella.

Probar vinos malagueños acompañados de queso payoyo o jamón ibérico.

Disfrutar del ambiente nocturno en las terrazas cercanas a Puerto Banús.

Vida social: filantropía, eventos solidarios y networking internacional

Más allá del ocio, Eva Longoria mantiene una agenda activa ligada a proyectos sociales desde hace años. Es presidenta de honor de la Fundación Global Gift, fundada junto a María Bravo. Cada verano organizan galas benéficas —este año tendrá lugar el 20 de julio en el emblemático Hotel Don Pepe— donde se reúnen celebridades internacionales y se recauda fondos para causas solidarias. Esta faceta refuerza el carácter cosmopolita e inclusivo del destino.

Participar o asistir a estos eventos es una oportunidad única para conocer otra cara menos visible pero igual de relevante de Marbella: la solidaridad y el compromiso social. Además, suelen ser punto de encuentro para artistas, empresarios e influencers globales.

Consejos prácticos para unas vacaciones inspiradas por Eva Longoria

Para quienes deseen vivir Marbella como lo hace Longoria este verano:

Alójate cerca del mar: existen villas privadas, apartamentos boutique u hoteles emblemáticos.

Prioriza actividades al aire libre: paddle surf, golf o simplemente pasear por las dunas.

Explora pueblos cercanos como Mijas o Ronda para una escapada cultural.

Aprovecha las compras en boutiques exclusivas pero date también un capricho en mercadillos locales.

Prueba clases privadas (de cocina andaluza, yoga frente al mar o tenis) si buscas experiencias diferentes.

La clave está en combinar momentos familiares relajados con planes selectos adaptados a cada viajero; así lo vive Eva Longoria cada temporada.

El magnetismo único de Marbella

Marbella enamora porque equilibra privacidad e intensidad social; ofrece paisajes luminosos sin perder autenticidad ni hospitalidad local. En palabras recientes tras recibir un galardón honorífico: “España siempre me ha tratado muy bien a mí y a mi familia… Me siento protegida”. No sorprende que quien busca bienestar genuino acabe haciendo suyo este rincón andaluz.

Viajar este verano siguiendo los pasos de Eva Longoria es apostar por calidad vital antes que ostentación; por sumar recuerdos familiares bajo el sol mediterráneo; por descubrir —y redescubrir— un destino que nunca pasa de moda pero siempre sabe renovarse.