Saquean la mansión de Brad Pitt en Los Ángeles durante la promoción de ‘F1: La Película’

No se libra nadie.

Ni los más famosos.

La noticia ha sacudido Hollywood: la mansión de Brad Pitt en Los Ángeles fue saqueada el pasado miércoles 25 de junio, mientras el actor, uno de los rostros más reconocibles del cine internacional, se encontraba fuera del país promocionando su esperada película F1: La Película.

El incidente pone el foco en la creciente ola de robos en residencias de famosos y reabre el debate sobre la seguridad en los barrios más exclusivos de la ciudad.

Según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), tres individuos escalaron la valla perimetral y forzaron una ventana delantera para acceder a la vivienda alrededor de las 22:30 horas. Los sospechosos aprovecharon que Brad Pitt no se encontraba en casa, ya que estaba atendiendo compromisos profesionales en Londres relacionados con el estreno europeo de su último proyecto cinematográfico, y saquearon varias estancias antes de huir con diversos objetos personales cuyo valor no ha trascendido.

El domicilio, situado en el exclusivo vecindario de Los Feliz, es conocido como la “Casa de Acero”, una construcción icónica diseñada por Neil M. Johnson que el actor adquirió por 5,5 millones de dólares en abril de 2023. La propiedad cuenta con tres dormitorios, terraza panorámica, jacuzzi y sauna independiente, y destaca por su arquitectura moderna basada en acero y vidrio.

La policía está investigando si los ladrones tenían información previa sobre la ausencia del propietario o si se trató simplemente de otro golpe oportunista a una vivienda de lujo. Las fuerzas del orden han anunciado que revisarán las grabaciones del sistema de videovigilancia para tratar de identificar a los responsables.

Contexto: una oleada de robos a famosos

Este robo se suma a una preocupante serie de asaltos a casas de celebridades en Los Ángeles durante los últimos meses. En febrero, siete ciudadanos extranjeros fueron detenidos por una cadena similar de robos a deportistas profesionales y artistas cuando estos no estaban en sus residencias. Aunque todavía no se ha establecido una conexión directa entre esos hechos y el asalto a la mansión de Pitt, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Entre las víctimas recientes figuran nombres tan conocidos como Nicole Kidman, Keith Urban o Austin Butler. El patrón suele ser común: aprovechar desplazamientos públicos o giras internacionales para entrar en viviendas vacías y sustraer objetos de alto valor.

Brad Pitt: un perfil bajo tras el suceso

A pesar del revuelo mediático, Brad Pitt ha optado por guardar silencio sobre lo sucedido. Ni él ni sus representantes han emitido declaraciones públicas al respecto hasta el momento. El actor mantiene su agenda profesional intacta y continúa centrado en la promoción mundial de F1: La Película, un proyecto que ha generado gran expectación tanto entre los aficionados al cine como entre los seguidores del automovilismo.

Durante estos días, Pitt ha estado acompañado por figuras relevantes del sector como Javier Bardem o Lewis Hamilton, quien además es productor ejecutivo del filme. La gira promocional le llevó primero a Nueva York y después al Reino Unido, donde asistió a varios estrenos y encuentros con medios internacionales.

F1: La Película: adrenalina realista y reparto estelar

El nuevo largometraje protagonizado por Brad Pitt le sitúa en la piel de Sonny Hayes, un expiloto legendario que regresa al mundo de la Fórmula 1 para ayudar a un joven talento interpretado por Damson Idris. La dirección corre a cargo de Joseph Kosinski, responsable también de Top Gun: Maverick, y cuenta con asesoría directa del propio Lewis Hamilton para garantizar la autenticidad técnica y deportiva.

Para dotar al filme del máximo realismo, Pitt se sometió a intensos entrenamientos al volante e incluso rodó escenas en circuitos oficiales durante Grandes Premios reales. El resultado es una experiencia visual inmersiva con imágenes inéditas desde dentro del paddock y cameos de pilotos tan conocidos como Fernando Alonso o el propio Hamilton.

Diez curiosidades sobre Brad Pitt

El interés sobre Brad Pitt va más allá del incidente reciente. Repasamos diez datos sorprendentes sobre su vida y carrera:

Nació como William Bradley Pitt en Oklahoma (1963) pero creció en Missouri.

Comenzó trabajando como chófer y repartidor antes de triunfar en Hollywood.

Saltó a la fama mundial con Thelma & Louise (1991).

Ha sido nominado siete veces al Óscar, ganando dos estatuillas.

Es un apasionado del arte moderno y posee una valiosa colección privada.

Fue pareja sentimental durante años de Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

Es padre de seis hijos junto a Jolie.

Colabora activamente con varias ONG centradas en reconstrucción urbana tras desastres naturales.

Su productora Plan B ha impulsado películas galardonadas como 12 años de esclavitud.

Es conocido por mantener un perfil discreto pese a su fama global.

Impacto social y reacción vecinal

El robo ha generado inquietud entre los vecinos del barrio angelino, acostumbrados a convivir con estrellas internacionales pero preocupados ahora por el aumento percibido en delitos contra propiedades. La policía recomienda reforzar medidas preventivas —como alarmas inteligentes o vigilancia privada— especialmente cuando los propietarios se ausentan por periodos prolongados.

Por ahora, Brad Pitt continúa adelante con sus compromisos profesionales mientras la investigación avanza. El caso recuerda lo vulnerable que puede ser incluso una superestrella mundial ante los riesgos inherentes a vivir bajo el foco mediático.