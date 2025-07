Carson Branstine: la más maciza de Wimbledon desafía a Sabalenka entre raquetas y flashes

Sudor y belleza.

Músculo sexy.

Y pelotazos.

Londres, 30 de junio de 2025.

En el universo del tenis profesional, donde el rigor físico y la constancia suelen ser las armas principales, pocas historias resultan tan singulares como la de Carson Branstine.

La canadiense, que hoy debuta en el cuadro principal de Wimbledon frente a la temible Aryna Sabalenka, ha conseguido lo que muchos consideraban imposible: abrirse camino hasta la élite financiando su carrera… ¡posando delante de las cámaras tanto como empuñando la raqueta!

La prensa británica ya la llama, con cierta sorna y admiración, «la más maziza de Wimbledon».

Mientras otras jugadoras buscan patrocinios o el apoyo familiar para costearse los interminables viajes por el circuito WTA, Branstine ha optado por explotar su imagen. No es solo una anécdota: sus trabajos como modelo —con dos agencias internacionales— le han permitido sobrevivir cuando las lesiones y la falta de grandes resultados amenazaban con cortar su progresión. “No quería pedirle nada a mis padres. Quería que todo viniera de mí y de mi tenis”, explicaba hace apenas unos días, antes de conseguir su plaza en Wimbledon tras una heroica fase previa.

Del glamour a la hierba: un debut soñado (y temido)

Si hay un torneo donde el contraste entre tradición y modernidad resulta más palpable es Wimbledon, y Carson Branstine representa esa dualidad a la perfección. Con apenas 24 años y un ranking modesto —ronda el puesto 190 del mundo—, su llegada al All England Club parece sacada de un guion alternativo: “Me apunté a modelar para financiar mi sueño”, reconoce sin tapujos. La realidad, sin embargo, le ha colocado hoy ante una montaña casi insalvable: Aryna Sabalenka, número uno mundial y principal favorita al título.

La canadiense accedió al cuadro tras superar tres rondas clasificatorias, incluyendo una victoria ante Lois Boisson, reciente semifinalista en Roland Garros. Ese triunfo disparó las expectativas sobre una jugadora que lleva años alternando flashes y puntos de partido. Para redondear la narrativa, en sus redes sociales Branstine mezcla imágenes en bikini con potentes vídeos entrenando su saque —su principal arma— o levantando pesas: “Soy rápida, levanto mucho peso y soy bastante ágil para mi estatura”, presume.

Entre lesiones y reinvenciones

No todo ha sido glamour ni éxito fácil para Branstine. Su currículum deportivo está marcado por los altibajos físicos: hasta cinco años fuera del circuito por operaciones en ambas caderas y rodillas han ralentizado una progresión que prometía mucho cuando era junior. En 2017 ganó el doble femenino en Australia y Roland Garros junto a Bianca Andreescu, pero después vinieron los años oscuros.

Durante ese tiempo lejos de las pistas no perdió el tiempo: estudió Derecho, Filosofía y Gestión Deportiva en Estados Unidos (pasó por USC, Virginia y Texas A&M), trabajó en un bufete de abogados e incluso ganó un título nacional universitario con Texas A&M en 2024. Su resiliencia se refleja también en cómo ha gestionado su carrera dual: “Modelar y jugar al tenis son curiosamente parecidos; a menudo eres tratado como un objeto y algunos olvidan que eres una persona”, reflexiona con cierto sarcasmo.

Pronósticos para el duelo ante Sabalenka

La cita de esta tarde —Court 1, horario estelar— tiene todos los ingredientes para ser una montaña rusa emocional. Las casas de apuestas sitúan a Sabalenka como clara favorita (cuotas inferiores a 1.05), mientras que Branstine parte como “tapada total”. No es extraño viendo los precedentes: cada vez que ha superado una ronda importante este año le ha tocado medirse con una top-10 (en Hertogenbosch cayó ante Samsonova tras pasar la previa). Ella misma ironizaba en redes sociales tras conocer el sorteo: “Algún día me tocará un buen cuadro… LOL”.

Sin embargo, nadie duda del carisma ni del potencial físico de Carson. Sus seguidores (más de 20.000 solo en Instagram) celebran cada paso adelante tanto dentro como fuera de las pistas. Si logra mantener su potente servicio y restar sin miedo, puede complicarle la vida a Sabalenka durante algunos tramos del partido. Eso sí, si hay que apostar por espectáculo… mejor no pestañear.

Curiosidades sobre Carson Branstine y su peculiar trayectoria

Estatura imponente: Mide 1,80 metros; para el circuito femenino es una auténtica torre.

Mide 1,80 metros; para el circuito femenino es una auténtica torre. Familia multideportiva: Su primo es Freddie Freeman, MVP de la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers.

Su primo es Freddie Freeman, MVP de la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers. Éxitos tempranos: Ganó dos Grand Slams júnior junto a Bianca Andreescu.

Ganó dos Grand Slams júnior junto a Bianca Andreescu. Inquietudes académicas: Graduada universitaria con estudios en Derecho, Filosofía y Gestión Deportiva.

Graduada universitaria con estudios en Derecho, Filosofía y Gestión Deportiva. Superviviente serial: Ha pasado más tiempo lesionada que compitiendo desde los 15 años.

Ha pasado más tiempo lesionada que compitiendo desde los 15 años. Redes sociales activas: Combina fotos profesionales como modelo con rutinas tenísticas extremas.

Combina fotos profesionales como modelo con rutinas tenísticas extremas. Autonomía financiera: Rechazó depender económicamente de sus padres para perseguir su sueño deportivo.

Rechazó depender económicamente de sus padres para perseguir su sueño deportivo. Crítica al sistema: Se declara escéptica sobre cómo los organismos deportivos ayudan (o no) a jugadoras sin grandes contratos.

Se declara escéptica sobre cómo los organismos deportivos ayudan (o no) a jugadoras sin grandes contratos. Personalidad sin filtros: Es conocida por sus comentarios irónicos sobre el mundo del tenis profesional.

Mientras muchos esperan hoy ver si Sabalenka impone su ley sobre la hierba londinense, otros estarán atentos al fenómeno Branstine: una deportista que rompe moldes… dentro y fuera del vestuario.