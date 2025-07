Muere a los 56 años Julian McMahon, el inolvidable Dr. Doom de ‘Fantastic Four’

El mundo del espectáculo despide con pesar a Julian McMahon, uno de los rostros más carismáticos y versátiles del cine y la televisión internacional de las últimas décadas.

El actor australiano, recordado especialmente por encarnar al icónico villano Dr. Doom en las adaptaciones cinematográficas de Fantastic Four y por protagonizar series emblemáticas como Nip/Tuck o Hechiceras, falleció el pasado 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años, tras luchar discretamente contra un cáncer que solo su círculo íntimo conocía.

La noticia la confirmó su esposa, Kelly McMahon, mediante un emotivo comunicado en el que resaltó la pasión de Julian por la vida, su familia, sus amigos y su trabajo.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans.

Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”, expresó Kelly, pidiendo respeto y privacidad para poder afrontar este doloroso duelo en la intimidad familiar.

Trayectoria de una estrella internacional

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, Julian Dana William McMahon fue hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon, lo que le situó desde pequeño bajo el foco mediático. Su primer contacto con el mundo profesional fue como modelo, faceta que le abrió las puertas de la televisión australiana a finales de los años 80 con la telenovela The Power, the Passion (1989), seguida de una destacada participación en Home and Away.

La ambición artística y su capacidad para reinventarse llevaron pronto a McMahon a probar suerte en Estados Unidos. En 1993 debutó en la televisión estadounidense con la serie diurna Another World. Sin embargo, fue a finales de los años 90 cuando llegó su primer gran papel internacional: dio vida al demoníaco Cole Turner en Hechiceras (Charmed), conquistando al público durante varias temporadas y consolidándose como uno de los antagonistas más queridos y complejos del género fantástico.

En 2003 inició una etapa dorada al encarnar durante seis temporadas al carismático y atormentado cirujano plástico Christian Troy en Nip/Tuck, serie creada por Ryan Murphy que revolucionó el drama médico televisivo e hizo de McMahon un referente del medio por su magnetismo y habilidad para mostrar las luces y sombras del alma humana.

El salto al cine: Dr. Doom y otros retos

Si bien Julian McMahon ya era un rostro conocido en televisión, su salto definitivo al estrellato llegó con el cine. En 2005 fue elegido para interpretar al villano Victor Von Doom / Dr. Doom en Los Cuatro Fantásticos, papel que repitió en la secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Su interpretación del legendario enemigo de Marvel Comics fue celebrada por fans y crítica por aportar profundidad y matices inesperados al personaje.

Durante esos años también trabajó junto a Sandra Bullock en el thriller sobrenatural Premonition (2007), demostrando su versatilidad para moverse entre géneros tan dispares como la acción, el suspense o la ciencia ficción. En televisión volvió a destacar con papeles recurrentes en series como Profiler, así como en producciones recientes como FBI: Most Wanted, donde encarnó al agente Jess LaCroix entre 2020 y 2022.

Palabras que dibujan un legado

Las muestras de afecto no se han hecho esperar desde todos los rincones del mundo audiovisual. La cuenta oficial de Nip/Tuck expresó: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro amigo Julian McMahon. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos, colegas y fans”. Colegas y directores han coincidido estos días en resaltar tanto su talento como su generosidad fuera del set.

Su esposa Kelly sintetizó ese espíritu luminoso:

“Estamos agradecidos por los recuerdos. Pedimos apoyo durante este tiempo para que nuestra familia pueda vivir el duelo de forma privada. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida”.

Un impacto duradero

El legado artístico de Julian McMahon trasciende fronteras y géneros. Fue pionero en llevar personajes complejos y oscuros a una nueva dimensión tanto en televisión como en cine, abriendo camino para futuros actores australianos en Hollywood e inspirando a toda una generación de intérpretes.

Su interpretación del Dr. Doom sigue siendo considerada una referencia dentro del género superheroico, mientras que Christian Troy permanece como uno de los grandes antihéroes televisivos del siglo XXI. Además, supo alternar grandes superproducciones con papeles secundarios o colaboraciones especiales —como su rol en la serie juvenil Runaways (2017-2018) dentro del universo Marvel— sin perder nunca el respeto ni la admiración del público ni sus compañeros.

Obras destacadas

Dr. Christian Troy – Nip/Tuck (2003-2010)

Cole Turner – Hechiceras (Charmed, 2000-2005)

Victor Von Doom / Dr. Doom – Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)

Jess LaCroix – FBI: Most Wanted (2020-2022)

Jonah – Runaways (2017-2018)

Jim Hanson – Premonition (2007)

Reconocimientos

Aunque no acumuló grandes premios internacionales —como ocurre a menudo con estrellas televisivas— Julian McMahon fue nominado varias veces por sus interpretaciones tanto por el sindicato de actores como por asociaciones especializadas del género dramático.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1968

27 de julio de 1968 Lugar: Sídney, Australia

Sídney, Australia Educación: Breve paso por Derecho y Economía antes de dedicarse al modelaje y posteriormente a la actuación

Breve paso por Derecho y Economía antes de dedicarse al modelaje y posteriormente a la actuación Familia: Hijo del ex primer ministro Billy McMahon; casado con Kelly McMahon

Hijo del ex primer ministro Billy McMahon; casado con Kelly McMahon Premios destacados: Nominado a los Golden Globe Awards (por Nip/Tuck) y Saturn Awards (por Charmed)

Último adiós

De acuerdo con los deseos expresados por su familia, los actos conmemorativos se realizarán en estricta intimidad. Sus allegados invitan a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo disfrutando nuevamente de sus trabajos emblemáticos o simplemente recordando aquellos momentos que Julian supo iluminar con su talento.

La industria despide así no solo a un actor polifacético sino también a un hombre cuyo mayor anhelo era —en palabras de quienes más le conocieron— “llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”. Un legado imborrable.