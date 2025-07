Terelu Campos confiesa que ha pedido a su hija que la mate, si sufre una enfermedad incapacitante

En el panorama televisivo español, pocas voces resultan tan reconocibles y sinceras como la de Terelu Campos.

En los últimos días, la presentadora ha dejado al público sin palabras tras abrir su corazón en una entrevista donde expuso, sin filtros, sus miedos más profundos.

Lo hizo en el programa De Viernes, bajo la mirada de una psicóloga, en un ejercicio de honestidad poco habitual en el medio.

El tema central de su confesión fue un temor que arrastra desde hace años: el miedo a padecer una enfermedad incapacitante que le arrebate la autonomía y la obligue a revivir, en carne propia, el sufrimiento que presenció en su madre, María Teresa Campos.

La veterana periodista sufrió una decadencia mental acelerada antes de fallecer, un proceso que marcó profundamente a Terelu y que ahora condiciona su visión sobre el futuro y la salud.

“Tengo miedo a la enfermedad. A una enfermedad que me conlleve a una incapacitación. Vivir la decadencia acelerada, injusta e incomprensible mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo.”

La trayectoria vital de Terelu Campos ha estado marcada por la lucha contra el cáncer de mama, una batalla que libró en dos ocasiones. Las secuelas no han sido únicamente físicas: la doble mastectomía y los duros tratamientos dejaron huella en su autoestima y en su forma de relacionarse con el mundo. Según sus propias palabras, nunca imaginó hasta qué punto impactarían estos procesos en su vida diaria.

La presentadora relató cómo se sentía disfrazada al verse obligada a llevar peluca durante su tratamiento y cómo optó por cortar “por lo sano” ante el segundo diagnóstico, un episodio que define como devastador: “me arrasó la vida”.

El momento más impactante de la entrevista llegó al abordar el futuro y el miedo a perder sus facultades mentales. Terelu no quiere repetir el sufrimiento vivido con su madre ni tampoco desea que su hija pase por esa experiencia. Por eso, trasladó a Alejandra Rubio una petición tan rotunda como desgarradora:

“Le dije a mi hija: ‘A mí, me matas. No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto’. Compro una pastillita, que la tengo guardada y a mí me matas.”