La tragedia de Diogo Jota: quién es Rute Cardoso, la mujer con la que se casó 10 días antes de morir

El 6 de julio de 2025, el mundo del fútbol sigue conmocionado por la muerte de Diogo Jota, delantero del Liverpool y de la selección portuguesa, apenas 12 días después de su boda con Rute Cardoso.

La tragedia ocurrió la madrugada del jueves 3 de julio, cuando Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico cerca de Zamora, España.

Para entender el drama personal que rodea este suceso, conviene mirar atrás y descubrir quién es Rute Cardoso y cómo fue su historia junto al futbolista.

El romance entre Diogo y Rute empezó en la adolescencia.

Ambos se conocieron en el instituto en Gondomar, una pequeña localidad cercana a Oporto.

Tenían 15 años cuando comenzaron a salir.

Al poco tiempo, Diogo despuntaba como promesa en el fútbol portugués y su carrera le llevó al extranjero muy joven.

Cuando fichó por el Atlético de Madrid, ambos se mudaron juntos a España con apenas 19 años. Rute, según ha contado ella misma, dejó la universidad para acompañar a quien ya era mucho más que un novio:

Pictures of Liverpool & Portugal players and his other teammates who are so far seen at Diogo Jota funeral 💔🍃 #dlfm #FIFA #premierleaguefootball #footballfans pic.twitter.com/HirnciWqot

— DLFM 106.9 (@DLFM1069) July 6, 2025