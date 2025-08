Javier Cárdenas arremete contra Netflix y denuncia exclusión ideológica en el documental sobre Yurena

Apenas ha visto la luz el documental sobre Yurena en Netflix, y ya ha desatado más polémicas que un debate electoral en plena campaña. En el epicentro, Javier Cárdenas, periodista y figura televisiva que, lejos de quedarse en la anécdota, ha decidido dar un paso al frente y denunciar públicamente lo que él considera un claro caso de exclusión ideológica. Su argumento es sencillo y directo: “A Netflix no le importamos los que no somos de izquierdas”. La frase, pronunciada con el habitual desparpajo del presentador, ha hecho correr ríos de tinta digital y reabre el debate sobre la pluralidad en los relatos audiovisuales.

Cárdenas no es precisamente un desconocido para quienes vivieron los años dorados del fenómeno “tamarismo” a principios del siglo XXI. Desde su puesto en Crónicas Marcianas, fue uno de los principales responsables de aupar a personajes como Yurena, Paco Porras o Leonardo Dantés al estrellato televisivo. Sin embargo, el presentador ha sido “borrado” del documental Sigo siendo la misma, recién estrenado en la plataforma estadounidense, a pesar de considerar que fue él quien “descubrió y curró” a muchos de esos protagonistas.

La crítica de Cárdenas, reflejada en una entrevista con El Mundo, apunta directamente al equipo responsable del documental y a la propia plataforma. Sostiene que su omisión no responde a criterios narrativos, sino a una supuesta discriminación ideológica: “A estos personajes los descubrí yo, me los curré yo”, insiste el periodista, subrayando que su papel fue fundamental en la explosión mediática del tamarismo. Para él, la explicación es sencilla: “No le interesamos la gente que no somos de izquierdas”.

Netflix, por su parte, no ha entrado oficialmente al trapo. La serie documental Superestar, dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (los Javis), se presenta como un homenaje nostálgico al fenómeno pop que sacudió España hace dos décadas. El propio Vigalondo ha defendido que su objetivo era “comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados”, huyendo del biopic tradicional y apostando por una mirada subjetiva e incluso fantástica. En este contexto creativo, los responsables han optado por centrarse más en Yurena y menos en quienes propiciaron su salto mediático.

El tamarismo como fenómeno social

Para entender la controversia actual conviene retroceder unos años. A finales de los noventa y principios de los 2000, la irrupción televisiva de Tamara —rebautizada después como Ámbar y finalmente como Yurena— revolucionó el panorama mediático español. Su peculiar estilo y las surrealistas peripecias de su entorno coparon horas de televisión. Personajes como Paco Porras, con sus frutas adivinatorias; Leonardo Dantés, con sus composiciones inverosímiles; o la propia madre de Yurena, formaron parte de un microcosmos catódico donde Cárdenas ejerció de descubridor y amplificador.

No es menor el hecho de que muchos espectadores asocien ese momento televisivo a una España desenfadada y caótica, en la que los límites entre fama y esperpento se difuminaban cada noche ante millones de espectadores. El propio Javier Calvo ha definido aquella época como “salvaje”, donde cualquier cosa era posible.