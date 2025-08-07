Jane Fonda desvela el lado oculto de Robert Redford: «Tiene un problema con las mujeres, no le gustaba besar»

Robert Redford y Jane Fonda en la película Descalzos por el parque de 1967.

Con una vitalidad y franqueza que desafían el paso del tiempo, Jane Fonda, a sus 87 años, ha vuelto a poner patas arriba el relato oficial de Hollywood.

La actriz, icono de varias generaciones, no se muerde la lengua al hablar de sus memorias, y en especial de su relación profesional y personal con Robert Redford.

En el último Festival de Cannes, su declaración fue clara y directa: «Robert Redford tiene un problema con las mujeres. Siempre está de mal humor y no le gustaba besar».

Estas palabras, lejos de buscar el escándalo, destapan la trastienda de una de las parejas cinematográficas más queridas y aparentemente idílicas del séptimo arte.

La química que desbordaban en títulos como Descalzos por el parque o Nosotros en la noche era, según Fonda, un producto del guion y el oficio, más que un reflejo de la realidad entre ambos.

Más allá del mito: la otra cara de un romance de cine

Durante años, la imagen de Jane Fonda y Robert Redford como pareja en la pantalla fue símbolo de romance, complicidad y glamour. Sin embargo, la actriz ha explicado que detrás de las cámaras la relación era bastante distinta. «Yo siempre pensaba que era culpa mía, pero nunca le dije nada al respecto. Es muy buena persona, solo tiene un problema con las mujeres», matiza Fonda con la serenidad que dan los años y la experiencia.

La distancia emocional de Redford en los rodajes, su mal humor y la frialdad en las escenas románticas marcaron para Fonda la diferencia entre el mito y la persona real. «Lo pasamos muy bien, pero no era como lo pintaban las cámaras», ha reconocido, dejando claro que la magia del cine muchas veces oculta realidades mucho más complejas.

Curiosidades y datos locos del tándem Fonda-Redford

Pocas duplas han dado tanto que hablar en la historia del cine, y los rodajes compartidos por Fonda y Redford han dejado anécdotas tan sorprendentes como reveladoras:

Rodaron juntos en al menos cinco películas: La jauría humana (1966), Descalzos por el parque (1967), El jinete eléctrico (1979), Nosotros en la noche (2017) y Me casaré contigo (1960).

En El jinete eléctrico, una escena de beso requirió la friolera de 48 tomas y costó 280.000 dólares. El motivo: tormentas eléctricas que interrumpían la grabación y el famoso mal humor de Redford. La propia Fonda bromeó diciendo que «habría sido más barato si hubiera besado al caballo».

Fonda confesó haber estado «enamorada» de Redford en tres de sus cuatro primeros rodajes juntos, aunque fuera del plató la relación era mucho más fría de lo que sugerían sus personajes.

Listas y rankings: los momentos clave de Fonda y Redford

Para quienes aman las listas, aquí van algunos hitos y curiosidades de esta pareja cinematográfica:

Top 3 películas imprescindibles de la dupla Fonda-Redford:

Descalzos por el parque (1967): La comedia romántica por excelencia, con una química irresistible que definió a toda una generación. El jinete eléctrico (1979): El western moderno donde la tensión entre ambos actores era tan real como la que interpretaban sus personajes. Nosotros en la noche (2017): El reencuentro en la madurez, con una mirada más reflexiva sobre el amor y la soledad.

Ranking de anécdotas sorprendentes:

El beso más caro de la carrera de ambos: 280.000 dólares y 48 tomas para una simple escena romántica.

La confesión de Fonda: pensó durante años que el mal humor de Redford era culpa suya, hasta que, rodando con más de 80 años, entendió que no tenía nada que ver con ella.

La admiración mutua: pese a las diferencias, ambos se han dedicado elogios públicamente, reconociendo el talento y la resiliencia del otro.

Jane Fonda: la hija que buscó el amor de un padre distante

En sus memorias, Jane Fonda ha relatado cómo su relación con su padre, Henry Fonda, marcó su vida. «Yo era una hija que veneraba totalmente a un padre que nunca verbalizaba amor ni afecto», ha confesado en varias ocasiones. Esa carencia afectiva, según la propia actriz, influyó en su búsqueda constante de aprobación y cariño a lo largo de su carrera, tanto en el ámbito personal como profesional.

Este trasfondo ayuda a entender la vulnerabilidad y las dudas que la acompañaron durante los rodajes con Redford. Fonda, que siempre ha defendido la importancia de la honestidad emocional, ha hecho de sus experiencias vitales y laborales una fuente inagotable de aprendizaje y reflexión.

Hollywood, entre la nostalgia y la verdad

La revelación de Jane Fonda sobre Robert Redford ha generado debate en la industria y entre los fans. ¿Hasta qué punto es legítimo romper el mito? ¿Debe el público conocer la verdad tras la ficción? Fonda, fiel a su estilo, prefiere la claridad: «Finalmente supe que había crecido. Cuando él llegaba al set tres horas tarde y de mal humor, supe que no era culpa mía».

A sus 87 años, la actriz demuestra que la edad es solo un número, y que la lucidez y la valentía para contar la verdad siguen siendo sus mejores armas. El cine, como la vida, está hecho de luces y sombras, y pocas voces como la de Fonda se atreven a encender la linterna donde más incomoda.