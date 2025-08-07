Se suicida a los 20 años Chase Filandro, el influencer que marcó a una generación digital y creativa

La noticia del fallecimiento de Chase Filandro ha estremecido tanto a la comunidad digital como al emergente panorama artístico juvenil.

El 31 de julio de 2025, la vida de este joven influencer, músico y actor aficionado se apagó en el dormitorio de la Universidad de Nueva York, donde estudiaba artes escénicas en la reputada Tisch School of the Arts.

La confirmación de la familia, marcada por la honestidad y el dolor, señala el suicidio como causa de la muerte, recordando la importancia de visibilizar los retos de la salud mental en la juventud.

Chase Filandro, nacido en Nueva York, supo conectar con una generación que busca referentes auténticos, sensibles y creativos. En un universo digital saturado de filtros y apariencias, él ofrecía una ventana a su mundo interior: reflexivo, apasionado por la naturaleza y el arte, y siempre dispuesto a compartir tanto sus logros como sus vulnerabilidades.

just found out that one of my favorite creators has passed away and i wanna give my condolences to chase filandro’s family and friends you will be missed 🤍🤍 pic.twitter.com/AD9VgdqtTF — bre (@kentcorz) August 6, 2025

Una vida breve, un impacto profundo

Desde muy joven, Chase demostró una sensibilidad artística poco común.

No solo conquistó las redes sociales —donde acumulaba más de 35.000 seguidores en Instagram y TikTok—, sino que también destacó como vocalista de la banda indie Just Add Water, un quinteto de rock con presentaciones en Long Island.

Su contenido digital, lejos de limitarse a los retos virales, abarcaba reseñas literarias, reflexiones personales, actuaciones estilo POV y, sobre todo, relatos y vídeos de sus viajes por los Parques Nacionales de Estados Unidos, su gran pasión.

Filandro era un defensor de la creatividad y la autenticidad. A través de sus publicaciones, inspiró a jóvenes a explorar el arte, la poesía y la naturaleza.

“Traía una luz incomparable a cada espacio que habitaba”, escribió la academia Take 2 Actor’s Studio, donde también se formaba como actor, en sus redes sociales. Sus profesores y compañeros recuerdan su generosidad, su entusiasmo y la facilidad con la que forjaba lazos sinceros.

Su hermana, la también influencer Franki Ford, compartió un mensaje conmovedor: “Mi hermano era una luz brillante con un entusiasmo increíble por la vida. Tocó a cada persona que conoció con su gran corazón”.

La familia, devastada por la inesperada pérdida, ha solicitado privacidad y anunciado la creación de un fondo conmemorativo para financiar un memorial en uno de los parques que Chase amaba.

Legado y tributo en la era digital

Tras el anuncio de su muerte, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y anécdotas de seguidores, amigos y artistas. Muchos agradecieron a Chase haberles animado a retomar actividades creativas o a mirar el mundo con otros ojos. “Su creatividad me inspiró a volver a pintar”, escribió uno de sus seguidores, mientras otro confesaba: “Gracias por mostrarnos que ser diferente también es ser hermoso”.

La campaña de recaudación para el memorial, lanzada por su familia, superó en apenas dos días los 24.000 dólares y sigue creciendo, reflejando el cariño y la admiración que despertó en vida. Esta ola de solidaridad resalta cómo las nuevas generaciones construyen comunidad y memoria colectiva a través de la tecnología.

Chase Filandro: arte, naturaleza y autenticidad

El perfil de Chase Filandro es el de un joven moderno, comprometido con sus valores y sus pasiones. En la Tisch School of the Arts de la NYU, profundizaba en las artes escénicas y se formaba como actor, pero también dedicaba tiempo a la poesía, las artes plásticas y la enseñanza artística. Su inquietud lo llevó a crear contenido que no solo entretenía, sino que también invitaba a la reflexión y a la autoaceptación.

A diferencia de otros influencers, Chase huyó siempre del artificio. Sus seguidores valoraban su honestidad, su espontaneidad y la sensibilidad con la que abordaba temas complejos, como la salud mental. Su muerte ha reabierto el debate sobre el bienestar emocional en la era digital, donde la exposición pública puede ser tan estimulante como exigente.

En la esfera musical, Just Add Water —la banda de la que era vocalista— ha anunciado que dedicará su próxima actuación a su memoria. Se prevé que, en los próximos días, amigos y seguidores organicen actos conmemorativos tanto en Nueva York como en redes sociales, donde la huella de Chase permanecerá imborrable.

Datos biográficos y obra

Nombre completo: Chase Filandro

Chase Filandro Fecha de nacimiento: 2005, Nueva York

2005, Nueva York Fecha de fallecimiento: 31 de julio de 2025, Nueva York

31 de julio de 2025, Nueva York Edad al fallecer: 20 años

20 años Causa de la muerte: suicidio

suicidio Lugar de fallecimiento: Dormitorio de la Tisch School of the Arts, Universidad de Nueva York

Dormitorio de la Tisch School of the Arts, Universidad de Nueva York Educación: Estudios de artes escénicas en la Tisch School of the Arts (NYU) Formación en el estudio Take 2 Actor’s Studio

Carrera y logros: Influencer con más de 35.000 seguidores en Instagram y TikTok Vocalista de la banda indie Just Add Water Creador de contenido sobre viajes, arte, poesía y música Entusiasta de las artes plásticas y la enseñanza artística Reconocido por su autenticidad y energía en la comunidad creativa juvenil

Premios y reconocimientos: No constan premios institucionales, pero sí el reconocimiento unánime de sus seguidores y la comunidad artística emergente

Familia: Hermana: Franki Ford (influencer y portavoz familiar tras el fallecimiento)

Obra y legado: Publicaciones e historias en Instagram y TikTok Actuaciones y música con Just Add Water Influencia positiva en jóvenes creadores y amantes de la naturaleza



La pérdida de Chase Filandro deja un vacío difícil de llenar en la escena creativa y digital. Su legado, sin embargo, trasciende su corta vida: permanece en la memoria de quienes encontraron en él un referente de sensibilidad, autenticidad y amor por el arte y la naturaleza.