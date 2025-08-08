Juan Magán se moja y elige canción del verano: ‘¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de Puta!’

Decidido y por aclamación popular.

Ya tenemos canción del verano.

La noche del 5 de agosto de 2025 en la sala Fitz de Marbella fue testigo de un momento insólito en la escena musical española.

El público, entregado y eufórico, interrumpió el bolo de Juan Magán para corear a pleno pulmón el ya famoso cántico ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!.

Lo que podría haber sido solo una anécdota se convirtió en noticia cuando el propio artista, lejos de esquivar la polémica, se sumó entre risas y sentenció: «Esta es la canción del verano».

La escena circuló rápidamente por redes sociales, generando reacciones de todo tipo.

En los vídeos se puede ver a Magán sonriendo y compartiendo miradas cómplices con el público mientras grababa el momento con sus móviles.

El gesto del DJ ha sido interpretado como un respaldo a los gritos, alimentando aún más el debate sobre los límites entre música, humor y protesta social.

🔴 Esto ocurrió ayer en Fitz Marbella durante el concierto de Juan Magán. La gente se pone a cantar “Pedro Sánchez me gusta la fruta”. ES LA CANCIÓN DEL VERANO EN TODA ESPAÑA. pic.twitter.com/2ky0dMDdcx — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 6, 2025

El fenómeno del cántico: De los estadios al escenario

El cántico contra el presidente no es nuevo. Se ha convertido en una suerte de consigna recurrente en estadios de fútbol, manifestaciones y ahora también en conciertos multitudinarios. Lo curioso es que esta frase, con tintes claramente agresivos y vinculada mayoritariamente a sectores ultraderechistas, ha sido adoptada por miles de jóvenes como expresión de desafección política. Triunfa especialmente entre chicos y se repite en contextos donde reina la tensión social.

Durante el espectáculo, Juan Magán no solo permitió que el público cantara, sino que incluso llegó a parar la música para dar protagonismo al cántico. El artista ya había cedido el micrófono a los asistentes durante otra actuación en julio, dejando claro que no le incomoda ser parte del fenómeno.

Juan Magán y el «hit» inesperado

Juan Magán es conocido por éxitos como Ella no sigue modas, que acumula más de 125 millones de reproducciones en Spotify.

El artista cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en YouTube y 8,3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

No es la primera vez que Magán se ve envuelto en situaciones polémicas: en el pasado Festival Puro Latino de Arganda del Rey (Madrid), tuvo que interrumpir su concierto por los gritos insultantes al presidente, generando otro episodio viral.

Entre las respuestas al vídeo difundido este agosto destacan mensajes celebrando las palabras del DJ, incluyendo perfiles conocidos por su ideología extrema como el neonazi Alberto Pugilato, quien agredió al humorista Jaime Caravaca el pasado verano.

Rankings: Canciones del verano 2025 (y alguna sorpresa)

La temporada estival suele coronar temas pegadizos y bailables como himnos veraniegos. Sin embargo, este año, la polémica ha eclipsado incluso a los grandes éxitos:

Ranking Canción / Cántico Autor / Origen Motivo del éxito 1 ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! Público / Consigna Protesta política convertida en viral 2 Prueba de Amor Juan Magán Electro latino clásico 3 Mírame Ahora Juan Magán Nuevo single 4 No lo Dudaré Juan Magán Gran acogida en festivales 5 Ella no sigue modas Juan Magán Temazo histórico

El primer puesto lo ocupa por sorpresa un cántico insultante que ha trascendido su origen político para convertirse en fenómeno social. Le siguen los singles habituales del rey del electro latino, que sigue llenando salas y festivales por todo el país.

La carrera imparable del DJ entre festivales y polémicas

A pesar del revuelo mediático, Juan Magán continúa con su agenda profesional sin inmutarse. Su gira Electrolatino Tour pasa por ciudades como Córdoba, Segovia, Sevilla, además de participar en eventos como Puro Latino Festival junto a artistas internacionales como Bad Gyal, Nicky Jam u Omar Montes.

En enero celebró su 20º aniversario con más de 60 artistas invitados en el Movistar Arena de Madrid, demostrando su poder de convocatoria y polivalencia artística. Entre sus colaboraciones recientes destacan nombres como Ana Guerra, Danny Romero o Lérica.

Su último disco, 4.0, editado en 2019, muestra una faceta más pop y abre nuevas vías para futuros proyectos. Además, este año ha lanzado singles como Prueba de Amor, Mírame Ahora o No lo Dudaré, todos con excelente acogida.

¿Dónde va ahora Juan Magán?

La polémica parece no afectar a la popularidad ni al ritmo frenético de actuaciones del DJ catalán. Su Electrolatino Tour sigue sumando fechas por toda España, confirmando su estatus como uno de los artistas más influyentes del pop latino nacional.

Mientras tanto, la «canción del verano» elegida entre risas por Juan Magán sigue resonando entre memes, debates televisivos y titulares. Lo cierto es que este agosto nadie esperaba que un insulto político pudiera desbancar a los hits bailables… pero así son los veranos españoles: imprevisibles y vibrantes.