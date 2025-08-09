Rafa Nadal y Xisca Perelló dan la bienvenida a Miquel, su segundo hijo

En este caluroso sábado 9 de agosto de 2025, el mundo del tenis y la prensa rosa se entrelazan por una razón bien distinta a los habituales raquetazos: Rafa Nadal y Xisca Perelló (también conocida como Mery) han sido padres por segunda vez.

El pequeño, nacido el pasado jueves 7 de agosto en el hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma, llevará el nombre de Miquel.

Más allá del eco mediático, la elección no es casual: se trata de un homenaje al padre de Xisca, fallecido en abril de 2023 tras una larga enfermedad, un gesto que revela el profundo vínculo familiar que marca la vida privada de la pareja.

La noticia ha trascendido hoy, cuando la familia ha abandonado el hospital rumbo a Manacor, su refugio habitual.

Como ya ocurrió con el nacimiento de su primogénito Rafael en octubre de 2022, la pareja ha optado por la máxima discreción y solo los más cercanos han visitado al recién nacido durante su ingreso.

Por lo visto, esta vez el parto ha sido más sencillo para Xisca, quien se ha recuperado rápidamente y ha podido regresar pronto a casa.

De las pistas a los juegos infantiles: Nadal, padre entregado

Lejos quedan ya los días en que Nadal dominaba el circuito ATP con su inconfundible garra. A sus 39 años, retirado oficialmente desde hace meses y convertido en marqués de Llevant gracias a un título concedido por el rey Felipe VI en junio pasado, el balear afronta una nueva etapa vital centrada en la familia. “Siempre me han encantado los niños”, reconocía recientemente en un pódcast. Ahora puede dedicar todo su tiempo a sus hijos y confiesa que prefiere ir a recogerlos al colegio antes que jugar al golf cuatro veces por semana.

Por supuesto, nada de esto impide que siga siendo una figura pública: el pasado lunes acudió solo a la recepción real en Marivent, sin Xisca —ausente por motivos evidentes— rodeado de otras celebridades baleares como Rudy Fernández y Helen Lindes. La familia reside en una espectacular mansión finalizada en 2023, símbolo del equilibrio logrado entre discreción y bienestar familiar.

El significado detrás del nombre Miquel

El nombre elegido para el pequeño no solo es tradicional mallorquín; es también un tributo cargado de emoción. Miquel Perelló, padre de Xisca, era muy querido en la isla y su pérdida dejó huella entre familiares y amigos. Con esta decisión, Rafa y Mery mantienen vivo su recuerdo para que el niño crezca rodeado de historias sobre su abuelo —un guiño a las raíces familiares y al sentido profundo del legado.

La pareja lleva más de veinte años juntos: se conocieron siendo adolescentes en Manacor y se casaron en octubre de 2019 en Sa Fortalesa (Pollença), siempre manteniendo su vida privada alejada del foco mediático. De hecho, ambos embarazos fueron desvelados por la prensa antes de confirmarse oficialmente.

Pronóstico: ¿Habrá más miembros en la familia?

Si algo ha demostrado Nadal es que los pronósticos deportivos rara vez aciertan con él; tampoco parece fácil prever si habrá tercer hijo. Por ahora, tanto Rafa como Miquel han nacido sanos y en perfectas condiciones según fuentes cercanas, así que cabe esperar que los próximos meses estén marcados por biberones y juguetes más que por titulares explosivos.

En cuanto a apuestas sobre futuros miembros… Ningún portal se atreve a dar cuotas sobre nuevos nacimientos en casa Nadal-Perelló. Siendo realistas —y algo escépticos— lo más probable es que sigan optando por la privacidad hasta nuevo aviso.

Curiosidades sobre Rafa Nadal, Xisca Perelló y Miquel