VOX da plantón a Mario Vaquerizo como pregonero de las fiestas de Elche

Mario Vaquerizo, que tiene ya 51 años, y fue el líder de la banda Nancys Rubias, además de colaborador televisivo y esposo de la cantante Alaska, no es precisamente un izquierdista peligroso.

Pero parece que levanta polémica.

Durante el pregón de las Fiestas de Elche 2025 tuvo una metida de pata memorable, al confundir el gentilicio de la ciudad, refiriéndose a los habitantes como “iliciteños” en lugar del correcto “ilicitanos”.

Este lapsus, pronunciado en su discurso improvisado y caótico desde el balcón del Ayuntamiento el 7 de agosto de 2025, ha generado críticas en redes sociales, donde alguno calificó el pregón de “vergonzoso”.

No ha sido eso lo único.

Las fiestas patronales de Elche arrancaron este 2025 con un ambiente tan festivo como agitado, tras la decisión del grupo municipal de VOX de no acudir al acto oficial del pregón, vetando así la elección de Vaquerizo como pregonero.

Es imposible dar más vergüenza, ni tan siquiera por curiosidad le ha parecido bien al mamarracho de Mario Vaquerizo mirar cuál es el gentilicio de Elche.

Vergüenza de PP que elige a un desinformado para dar el pregón de esa ciudad. https://t.co/ffHanfJGsF — Mariona 😼🐾 (@RosaMariaN9) August 9, 2025

La ausencia de los tres concejales del partido liderado por Santiago Abascal dejó patente una división política que trasciende el pleno municipal y se cuela de lleno en el debate sobre las esencias culturales y la representación social en el municipio.

El gesto de Vox no fue una mera anécdota.

La formación justificó su plantón alegando que Mario Vaquerizo no representa los valores tradicionales, culturales ni religiosos que, a su juicio, deberían inspirar el pregón en honor a la Virgen de la Asunción, patrona ilicitana.

El alcalde del PP, Pablo Ruz, defendió públicamente la elección del showman, subrayando que el pregón sería divertido y muy diferente, en línea con el espíritu festivo y religioso de las celebraciones locales.

Mario Vaquerizo: No eres nadie si no eres un meme … No me toméis tanta cuenta, chocho https://t.co/ibafCZwodn pic.twitter.com/kPBxHGfRED — Pitch Music Marketing (@PitchMusicMKT) August 10, 2025

Mario Vaquerizo: entre la fiesta y la polémica

La figura de Mario Vaquerizo, conocido por su faceta televisiva y musical al frente de las Nancys Rubias, ya había generado controversia antes incluso de subirse al balcón del Ayuntamiento. Su elección fue vista por algunos sectores sociales y políticos como una apuesta por la modernidad y el espectáculo, mientras otros criticaban que no encarnaba las raíces ilicitanas.

Durante el pregón, Vaquerizo no esquivó el tono desenfadado. “No eres nadie en esta vida, si no eres ‘iliciceño’, ‘ilitizano’… Gracias por permitirme serlo de verdad. Viva Elche. Felices fiestas”, proclamó ante un público dividido, aunque lo que más indignación provocó fue que ni siquiera acertara con el gentilicio oficial: ilicitano o ilicitana. Las redes sociales no tardaron en encenderse con críticas y memes sobre su desconocimiento del término, alimentando aún más la polémica.

El papel del Ayuntamiento y la inversión pública

La organización municipal, con el PP al frente, apostó abiertamente por Mario Vaquerizo como símbolo del carácter abierto y festivo de las celebraciones. El evento incluyó la promoción del concierto de las Nancys Rubias, previsto como colofón a su paso por la ciudad. La actuación supuso un desembolso para el Ayuntamiento de 28.000 euros, más ingresos por entradas a 10 euros cada una.

Pese al ambiente tenso en redes y ciertos sectores locales, la retransmisión del acto desde la Plaça de Baix mostró gran afluencia y ganas de fiesta entre los asistentes. La concejala responsable, Imma Martínez, destacó que “la gente quiere fiesta”, reflejando un sentir popular que parece superar cualquier disputa política puntual.

Identidad local versus espectáculo mediático

El veto explícito por parte de Vox reabre un debate recurrente sobre qué perfiles deben representar a una ciudad en sus momentos clave. El argumento esgrimido —que Vaquerizo no responde a las “esencias” ilicitanas— tiene resonancias profundas en un contexto donde muchas ciudades españolas revisan sus símbolos y figuras representativas.

Para Vox, elegir a Mario Vaquerizo supone desvirtuar el peso tradicional y religioso asociado al pregón.

Para el PP y buena parte del público asistente, apostar por un personaje mediático es una forma efectiva de conectar con públicos diversos y rejuvenecer el evento.

En redes sociales, los debates giraron entre quienes defendían la pluralidad cultural frente a quienes reclamaban mayor rigor en la representación local.

La polémica se amplificó tras el discurso, especialmente por el error con los gentilicios ilicitanos —convertido rápidamente en tendencia digital— y por el tono autopromocional al anunciar su propio concierto. La reacción virtual fue contundente: “No sabe ni el gentilicio” se repetía entre comentarios indignados.

Impacto social: ¿Fiestas para todos?

La controversia no ha impedido que las fiestas sigan adelante con una alta participación vecinal. Desde los preparativos previos —como mostró Vaquerizo en sus redes sociales desde el emblemático Huerto del Cura— hasta los actos centrales retransmitidos en directo, Elche vive siete días intensos donde música, tradición y debate político conviven sin pausa.

Al margen del ruido mediático, muchos asistentes valoran positivamente cualquier iniciativa que revitalice las celebraciones patronales. Sin embargo, para otros, el episodio deja claro que la identidad local sigue siendo terreno sensible y motivo constante de debate cuando entran en juego figuras públicas ajenas a la historia o costumbres ilicitanas.

El coste económico del evento ha sido motivo añadido para quienes critican la gestión municipal.

La participación masiva muestra que la fiesta sigue siendo un espacio compartido más allá de diferencias ideológicas.

Un episodio que marca tendencia

El caso Mario Vaquerizo ejemplifica cómo las festividades populares pueden convertirse en escenarios para discutir cuestiones identitarias profundas: ¿Qué significa ser ilicitano hoy? ¿Quién puede representar a toda una ciudad? ¿Es compatible lo tradicional con lo mediático?

La respuesta parece seguir abierta. Lo cierto es que Elche ha vivido uno de los inicios festivos más comentados del año —dentro y fuera de sus fronteras— gracias al pulso entre tradición local y espectáculo nacional. Y mientras tanto, los ilicitanos celebran sus fiestas buscando ese equilibrio entre raíces y modernidad que define cada vez más la cultura contemporánea española.

