La Guardia Civil saca de una fiesta en Ibiza a Leonardo DiCaprio, lo cachea e interroga, sin saber quien era

En la Ibiza más glamurosa, donde la privacidad y el lujo suelen ir de la mano, ni siquiera Leonardo DiCaprio se libró de una noche digna de guion inesperado.

El oscarizado actor fue interceptado y cacheado por la Guardia Civil a la salida de una exclusiva fiesta organizada por el también intérprete Arón Piper, en una villa privada repleta de estrellas internacionales.

La escena, que parecía sacada de una comedia de enredos, ha corrido como la pólvora por redes sociales y medios, alimentando rumores y anécdotas que superan cualquier ficción reciente.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, la noticia sigue generando titulares y memes.

Y no es para menos: ver a DiCaprio—icono global y habitual de los mejores saraos—esperando su turno para ser identificado, móvil en mano y con la cabeza gacha, resume el insólito choque entre el desenfreno del verano ibicenco y los controles de seguridad que, a veces, hacen que todos sean “uno más”.

Una fiesta con más famosos que una alfombra roja

El evento tenía todos los ingredientes del verano mediático: música en vivo, cocktails de autor y una lista de invitados que parecía sacada de una gala de premios. Además de DiCaprio, desfilaron por la villa nombres como Kendall Jenner, Tobey Maguire, Eiza González, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena, Ester Expósito, el diseñador Olivier Rousteing o el ex editor de Vogue, Edward Enninful. Se rumorea incluso la presencia de Jeff Bezos y su pareja, aunque los focos se los llevó la intervención policial.

El anfitrión, Arón Piper, celebraba el lanzamiento de su nuevo sencillo en colaboración con una marca de tequila, y la noche prometía ser inolvidable. De hecho, lo fue, pero quizá no por las razones previstas.

¿Por qué intervino la Guardia Civil?

La intervención policial no fue fruto de un exceso de celo, sino consecuencia directa de la magnitud del evento. El problema: el desbordamiento de invitados y el caos en los accesos, con coches mal aparcados y una multitud de curiosos en las inmediaciones de la villa.

Los agentes acudieron para controlar la afluencia y gestionar el tumulto, realizando controles de identidad y cacheos a todos los asistentes, sin excepción. Nadie fue VIP ante la ley: “Cada asistente fue cacheado e identificado. En un principio los agentes no reconocieron a DiCaprio, pero luego lo miraron nuevamente y lo dejaron pasar”, relató un testigo citado por la prensa internacional.

La reacción de DiCaprio: discreción y sentido común

Lejos de montar un escándalo, DiCaprio colaboró en todo momento. Vestido de negro y con gorra, el actor intentó pasar desapercibido, pero ni su bajo perfil ni su fama mundial le sirvieron para esquivar el procedimiento policial. Entregó su documentación y esperó paciente, “tonteando con el móvil”, mientras otros asistentes comentaban entre risas lo surrealista de la situación.

El propio Arón Piper reconocía días después que el actor se mostró “muy distante” durante la noche, aunque algunos asistentes destacan su deportividad y la naturalidad con la que asumió el cacheo. “Se comportó como cualquier otro mortal”, resume un invitado.

Curiosidades y datos locos de la noche

Ningún famoso se libró del cacheo: Desde top models hasta magnates tecnológicos, todos pasaron por el control policial.

Desde top models hasta magnates tecnológicos, todos pasaron por el control policial. Los agentes no reconocieron a DiCaprio al principio: Solo tras revisar sus documentos, hicieron un doble chequeo. El momento ha sido uno de los más comentados en redes.

Solo tras revisar sus documentos, hicieron un doble chequeo. El momento ha sido uno de los más comentados en redes. Rumores desatados: Algunos medios especularon sobre la legalidad del evento, mientras otros apuntan a la saturación de la isla en pleno agosto.

Algunos medios especularon sobre la legalidad del evento, mientras otros apuntan a la saturación de la isla en pleno agosto. Invitados de lujo, pero cero postureo: Muchos asistentes optaron por no posar para fotos, y varios DJ’s amenizaron la velada en una atmósfera más retro que nunca.

Muchos asistentes optaron por no posar para fotos, y varios DJ’s amenizaron la velada en una atmósfera más retro que nunca. El “peor actor” según Piper: Tras la fiesta, el anfitrión bromeó con que DiCaprio fue “el peor actor que ha conocido”, en referencia a su extrema discreción y poca interacción social durante la fiesta.

Tras la fiesta, el anfitrión bromeó con que DiCaprio fue “el peor actor que ha conocido”, en referencia a su extrema discreción y poca interacción social durante la fiesta. Presencia de la élite internacional: Además de los mencionados, se comenta la asistencia de miembros del círculo de Jeff Bezos y figuras de la moda europea.

Ibiza: glamour, excesos y controles

La anécdota ha puesto de nuevo el foco en el delicado equilibrio que vive Ibiza cada verano: la convivencia entre fiestas exclusivas y la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público. La isla, destino predilecto de celebrities y millonarios, experimenta cada agosto un auténtico aluvión de eventos privados donde el exceso de aforo y los problemas logísticos suelen estar a la orden del día.

En esta ocasión, la fiesta terminó sin mayores incidentes, pero con una imagen imborrable: la de uno de los actores más famosos del planeta, cacheado y esperando su turno como cualquier otro invitado. Un recordatorio de que, al menos en Ibiza y bajo la mirada de la Guardia Civil, todos pueden acabar siendo “uno más”.

La noche en la que Leonardo DiCaprio fue “detenido” en Ibiza ya es parte de la crónica social de este verano. Queda para la historia como una de esas anécdotas que, por mucho que se cuenten, siempre parecerán demasiado locas para ser verdad.