Shakira y Antonio de la Rúa: el reencuentro que reaviva viejas pasiones y nuevas especulaciones

A veces el pasado vuelve en el momento menos esperado y, en el caso de Shakira y Antonio de la Rúa, ese regreso ha sido tan mediático como inesperado.

La ex de Piqué y el abogado argentino, que compartieron once años de relación y una intensa colaboración profesional, han vuelto a encontrarse en público, exactamente catorce años después de su ruptura, y lo han hecho en un ambiente tan natural que las especulaciones sobre una posible reconciliación no han tardado en dispararse.

La cita tuvo lugar en un restaurante de San Diego, durante una parada de la gira Las mujeres ya no lloran, el tour con el que Shakira está recorriendo el mundo y llenando titulares tanto por su música como por su vida personal.

En la mesa, además de la pareja, estaban presentes los hijos de ambos y miembros de sus familias, lo que añadió un matiz familiar al reencuentro y multiplicó los rumores sobre si podría tratarse de algo más que una simple amistad.

El vídeo del momento, en el que se les ve sonrientes y distendidos, se hizo viral en cuestión de horas y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

@shakira y Antonio de la Rúa juntos, fueron vistos cenando en EE.UU. con sus hijos. Días antes, la cantante entonó “Día de enero”, canción que compuso durante su relación con el argentino y que no interpretaba en vivo desde hace casi 20 años. 🎶🇨🇴🇦🇷😍 pic.twitter.com/elXBe36OYf — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 18, 2025

Una historia con muchas capas

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa es mucho más que un antiguo romance. Se conocieron en el año 2000 en Buenos Aires y, según la propia cantante, sintió desde el primer instante que él podía ser “el hombre de su vida”. Su relación no solo fue sentimental, sino también profesional: Antonio ejerció como mánager y asesor, acompañando a Shakira en el salto definitivo a la escena internacional. Juntos planificaron el lanzamiento de Laundry Service, el álbum que consolidó a la artista en el mercado anglosajón.

Durante años, parecían inseparables. Hablaron abiertamente de boda e incluso de tener hijos, aunque esos planes jamás se concretaron. La ruptura, anunciada en 2010, desembocó en un complicado proceso legal en el que Antonio de la Rúa reclamó el 18% de las ganancias obtenidas durante su etapa como asesor, alegando que su visión fue clave en el éxito global de la cantante. Finalmente, la justicia falló a favor de Shakira y ambos optaron por mantener los detalles del acuerdo en la intimidad.

¿Hay reconciliación o solo negocios?

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la presencia de Antonio de la Rúa en la gira de Shakira ha hecho crecer la sospecha de que su vínculo podría ir más allá de lo sentimental, apuntando también a una posible colaboración laboral. El argentino ha sido visto en varias ocasiones entre bambalinas y algunos medios sostienen que podría estar actuando como productor de algunos shows. Sin embargo, ni la cantante ni el empresario han confirmado un regreso amoroso o profesional, lo que alimenta aún más la intriga y el interés mediático.

Curiosidades y datos locos del reencuentro

La canción “Día de enero” : Escrita por Shakira durante su relación con De la Rúa , volvió a sonar en su concierto en Tijuana , donde la artista la dedicó “a esos amigos que están ahí para siempre”, despertando nostalgia y todo tipo de interpretaciones.

: Escrita por durante su relación con , volvió a sonar en su concierto en , donde la artista la dedicó “a esos amigos que están ahí para siempre”, despertando nostalgia y todo tipo de interpretaciones. Los hijos como testigos : La cita en San Diego no fue a solas; los hijos de ambos estuvieron presentes, en un ambiente que muchos describieron como familiar y relajado, lejos de la tensión de los viejos litigios.

: La cita en no fue a solas; los hijos de ambos estuvieron presentes, en un ambiente que muchos describieron como familiar y relajado, lejos de la tensión de los viejos litigios. Me gusta viral : Antes del encuentro, los fans ya habían detectado un “me gusta” de Antonio en una publicación de Shakira por el Día de la Madre, lo que para muchos fue la primera señal de acercamiento tras años de distancia.

: Antes del encuentro, los fans ya habían detectado un “me gusta” de en una publicación de por el Día de la Madre, lo que para muchos fue la primera señal de acercamiento tras años de distancia. La hija de Antonio en el backstage: Durante el concierto de Shakira en Buenos Aires, la hija mayor de De la Rúa estuvo tras bastidores, cantando todas las canciones y retratándose con la artista, lo que demostró la buena relación familiar.

Ranking: Momentos clave de Shakira y Antonio de la Rúa

El flechazo en Buenos Aires (2000): En el restaurante “Las Lilas” comenzó una historia que marcaría la vida y la carrera de ambos. El boom internacional (2001-2004): Con Laundry Service, la pareja se convierte en un tándem imparable en la industria musical. Rumores de boda y familia (2008-2009): Los medios especulan con planes de boda y deseos de hijos, nunca confirmados. La ruptura y el escándalo legal (2010-2013): Su separación termina en los tribunales por una demanda millonaria. El reencuentro en San Diego (2025): La imagen viral que ha devuelto a la actualidad una historia que parecía cerrada.

Un reencuentro con sabor a futuro

En el universo de la cultura pop, pocas historias combinan tan bien el amor, el éxito y la controversia como la de Shakira y Antonio de la Rúa. Hoy, su reencuentro demuestra que el tiempo puede curar heridas, transformar los vínculos y, por qué no, reavivar la chispa de la complicidad, ya sea como socios, amigos o algo más. Solo el futuro dirá si este capítulo será solo un guiño nostálgico o el inicio de una nueva etapa para una de las parejas más recordadas del panorama latino.