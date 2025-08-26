Fallece Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años

Manuel de la Calva, miembro fundador del Dúo Dinámico, ha muerto este martes 26 de agosto a los 88 años. Su inseparable compañero artístico, Ramón Arcusa, fue quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales: “Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”, escribió, recordando su carácter alegre y optimista.

Nacido en Barcelona en 1937, De la Calva formó junto a Arcusa uno de los dúos más emblemáticos de la música en español, responsables de himnos que acompañaron la vida sentimental de varias generaciones. Casado con Mirna Carvajal, era padre de dos hijos, Vicky y Daniel.

El vínculo del Dúo con Aragón fue siempre especial, pues ambos completaron allí su servicio militar. En Nogueruelas (Teruel) existe incluso una plaza dedicada a la formación, en homenaje a las raíces familiares de Arcusa.

El fallecimiento de De la Calva coincide con el final del verano, una estampa que inevitablemente evoca una de sus canciones más populares y que refleja la huella imborrable que deja tras de sí. En 2024, el Dúo Dinámico recibió la Medalla de Honor de la SGAE en reconocimiento a su trayectoria artística.

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

Arcusa se despide de su inseparable amigo

La noticia la ha compartido su inseparable compañero artístico y amigo, Ramón Arcusa, con unas emocionantes palabras en su cuenta de X. “Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”, comenzaba el mensaje.

Arcusa destacó el carácter entusiasta y cercano de su socio musical: “No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida”. Y concluía con una conmovedora despedida: “Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”.

La historia entre ambos comenzó en la empresa de motores de aviación Elizalde, donde coincidieron siendo apenas adolescentes. Movidos por la pasión por la música y por sus ídolos anglosajones, debutaron a finales de 1958 en la radio bajo el nombre The Dynamic Boys. El presentador del programa adaptó su referencia inglesa y así, casi por azar, nació el Dúo Dinámico.

A partir de entonces se inició una trayectoria que cambiaría la historia musical de España. Con sus canciones frescas y melodiosas lograron dar color a la España de posguerra e incluso dar el salto internacional, conquistando también al público latinoamericano. Durante los primeros años sesenta protagonizaron cuatro películas musicales, consolidando su imagen como ídolos juveniles.

Entre sus temas más recordados figuran clásicos como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Mari Carmen, Esos ojitos negros o Amor de verano, auténticos himnos de varias generaciones.

La relevancia de su legado fue reconocida con numerosos galardones: en 2010 recibieron la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, en 2014 el Grammy Latino a la Excelencia Musical, y en 2024 la Medalla de Honor de la SGAE.

Además de su papel en el Dúo Dinámico, De la Calva desarrolló una intensa labor como compositor, productor y arreglista, trabajando con artistas de la talla de Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel. Llegó a firmar más de 560 obras registradas en la SGAE, de la que fue socio desde 1960.

Hoy, España despide no solo a un artista entrañable, sino también a una de las voces que mejor supieron poner banda sonora a la memoria sentimental del país.