La flotilla antisemita de Colau y Greta con destino a Gaza recala en Menorca para ‘reponerse’

La travesía solidaria con destino a Gaza, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la activista medioambiental Greta Thunberg, ha recalado de forma inesperada en Menorca tras apenas un día de viaje.

Los barcos, que partieron con la intención de denunciar la situación humanitaria en la Franja y desafiar el bloqueo israelí, se han visto obligados a detenerse antes de lo previsto.

El motivo, según los propios organizadores: el fuerte movimiento del mar que ha dejado a varios miembros mareados y exhaustos, y ha hecho imposible continuar la ruta tal como estaba planeada.

Esta parada técnica ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y medios, donde se ha debatido desde la preparación del grupo hasta el sentido político del viaje.

La propia Colau ha asegurado que “hay gente jugándose la vida” y que muchos resultaron “mareados” por las condiciones adversas, mientras reprochaba la “inacción” de los gobiernos europeos ante la crisis en Gaza.

En palabras de Colau: “Nos hemos visto obligados a parar porque se movía todo. Hay personas sufriendo, y los gobiernos miran hacia otro lado”.

Los perroflautas han visto reducida su flota a casi la mitad tras tres días de travesía. Unas 30 embarcaciones zarparon inicialmente, pero tras la primera noche, las condiciones adversas del mar obligaron a la flota a regresar al puerto de la Ciudad Condal.

Al día siguiente, el grupo reanudó el viaje, aunque cinco barcos quedaron atrás por problemas técnicos. Posteriormente, en su paso por las Islas Baleares, otras siete embarcaciones sufrieron averías, deteniendo temporalmente su misión. Actualmente, según datos oficiales, solo 17 barcos continúan activos.

Activismo internacional y controversia política

La flotilla, bautizada por algunos sectores como “antisemita” debido a las críticas contra Israel, ha suscitado un debate intenso sobre los límites del activismo y el papel de Europa en el conflicto palestino-israelí. La expedición cuenta con figuras destacadas del progresismo europeo, y su objetivo declarado es llevar ayuda humanitaria e impulsar una respuesta internacional ante los ataques en Gaza.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémica:

En redes sociales se han viralizado comentarios sobre el escaso tiempo que aguantaron en alta mar antes de hacer escala.

Diversos colectivos judíos han denunciado el enfoque del viaje por considerar que alimenta discursos antisemitas o simplifica la realidad del conflicto.

Las propias autoridades baleares han preferido mantener un perfil bajo ante la llegada inesperada del grupo.

Lo cierto es que esta parada en Menorca no estaba prevista en el itinerario original. La isla se ha convertido así en escenario improvisado para debates sobre solidaridad, resistencia y los límites logísticos del activismo político.

Curiosidades y datos locos: ¿Qué pasó realmente?

El viaje suma anécdotas casi surrealistas:

Los activistas sufrieron mareos tan intensos que algunos tuvieron que recibir asistencia médica básica a bordo.

Se rumorea que uno de los barcos llevaba más material para redes sociales que alimentos básicos.

Entre el equipaje había pancartas con mensajes escritos en cinco idiomas distintos.

Algunos tripulantes confesaron no haber navegado nunca antes fuera de aguas costeras mediterráneas.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, esta escala técnica ya figura como uno de los episodios más comentados del año entre los movimientos sociales europeos.

Reacciones políticas y sociales

El parón ha servido también para intensificar el debate sobre la gestión europea frente al conflicto en Gaza:

Colectivos progresistas justifican el parón alegando que “el mar estaba impracticable”, mientras conservadores critican lo que consideran una puesta en escena poco seria.

Medios internacionales informan sobre nuevas ofensivas israelíes en Gaza mientras la flotilla busca reorganizarse.

La iniciativa ha abierto un nuevo frente diplomático: mientras unos piden mayor implicación europea, otros reclaman neutralidad ante una crisis cada vez más compleja.

En este contexto, las palabras de Colau resuenan con fuerza: “Europa no puede mirar hacia otro lado mientras hay vidas en juego”. Un mensaje que divide opiniones pero pone sobre la mesa una realidad: el impacto mediático y simbólico del activismo sigue marcando agenda.

Menorca: refugio temporal y foco informativo

La llegada inesperada a Menorca ha transformado momentáneamente a la isla en punto neurálgico para prensa nacional e internacional. Los vecinos han presenciado cómo grupos activistas desembarcaban cansados pero decididos a continuar su campaña. Mientras tanto, los barcos permanecen atracados a la espera de mejores condiciones marítimas y una posible reorganización logística.

Entre las imágenes más curiosas captadas por periodistas destacan:

Pancartas ondeando bajo cielos despejados junto a turistas sorprendidos.

Entrevistas improvisadas con activistas recostados aún afectados por el mareo.

Reuniones a pie de muelle donde se discute cómo retomar el viaje sin repetir el episodio.

La flotilla sigue siendo objeto tanto de críticas como de admiración. Su paso por Menorca deja claro que el activismo contemporáneo está tan expuesto al vaivén del mar como al escrutinio público y político. La travesía continúa—y también el debate social sobre sus formas y sus fines.