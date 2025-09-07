Muere a los 27 años Erik Markov, la promesa del culturismo español

El mundo del culturismo y el fitness en España amanece sumido en la incredulidad y el luto.

La repentina muerte de Erik Markov, a los 27 años, ha cortado de raíz la trayectoria de una de las figuras más prometedoras y carismáticas de la musculación europea.

El eco de su desaparición resuena con fuerza en gimnasios, redes sociales y entre quienes compartieron con él la pasión por esculpir el cuerpo y la disciplina personal.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la noticia sigue estremeciendo a la comunidad deportiva. Markov, de origen lituano y nacionalidad española, acababa de conseguir su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) tras proclamarse vencedor en el prestigioso Mr. Olympia Amateur España en mayo. Sin embargo, el destino ha sido implacable: una muerte súbita y aún sin causa oficial confirmada ha puesto fin a una carrera que apenas comenzaba a escribir sus páginas más brillantes.

Una vida dedicada a la superación y el ejemplo

Nacido en Lituania en 1998, Erik Markov mostró desde su adolescencia un espíritu inquieto y una determinación poco común. Su transformación física comenzó en 2014, un proceso que decidió compartir abiertamente en redes sociales, inspirando a miles de jóvenes que encontraron en él un modelo de constancia y automejora. En 2018 dio el salto al circuito competitivo internacional, optando por la exigente categoría Classic Physique dentro de la IFBB.

España se convirtió en su hogar y trampolín profesional. Instalado en Alicante, Markov trabajaba como entrenador personal en el club Arena Alicante, donde se ganó la admiración no solo por sus resultados en el escenario, sino por su disposición a ayudar a quienes se iniciaban en el mundo del fitness. Allí conoció a su pareja y entrenadora, Lucía Barahona, con quien compartió vida, sueños y entrenamientos.

Ascenso meteórico y legado imborrable

El año 2025 estaba llamado a ser el de su consagración definitiva. En mayo, su victoria en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain le abrió las puertas del profesionalismo; poco después, sumó el triunfo en el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional, ambos en la división Classic Physique. Sus publicaciones recientes en Instagram destilaban gratitud y orgullo: “Años de trabajo. Disciplina. Sacrificio. Dolor. Oficialmente un IFBB PRO. Agradecido por todos los que creyeron en mí, me empujaron y estuvieron a mi lado”, escribía Markov, consciente de la dimensión de lo alcanzado.

La reacción de la comunidad no se ha hecho esperar. Mensajes de admiradores y colegas han inundado las redes, destacando su “talento, disciplina y energía”, así como su capacidad para motivar a otros a buscar su mejor versión. El gimnasio Arena Alicante lo definió como “un gran profesional, amante del deporte, que enriqueció con su talento, disciplina y energía el plantel de nuestros entrenadores”.

Lucía Barahona, profundamente afectada, compartió un mensaje que resume la dimensión humana de Markov: “Convertí mi sueño en realidad. Conseguí mi tarjeta PRO. Pero la mayor victoria de todas… eres tú, mi amor”. Poco después, comunicó su decisión de guardar silencio en redes por respeto a la familia y al propio Erik.

Un debate reabierto en el culturismo

Su fallecimiento, en un momento de plenitud física y anímica, ha reavivado las conversaciones sobre la presión y las demandas extremas a las que se enfrentan los atletas de élite en el culturismo. Aunque en el caso de Markov no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte, la sucesión de pérdidas en el circuito ha generado preocupación y reflexión en la comunidad internacional.

Homenajes y despedida

En las próximas semanas están previstos varios actos conmemorativos en su memoria, especialmente en Alicante y en los principales clubes de fitness donde forjó amistades y dejó huella. Compañeros, alumnos y rivales han coincidido en señalar su humildad, su dedicación y su capacidad para transmitir entusiasmo incluso en los momentos más duros de la preparación deportiva.

Trayectoria y datos biográficos

Nombre completo: Erik Markov

Erik Markov Fecha y lugar de nacimiento: 1998, Lituania

1998, Lituania Residencia y nacionalidad: España (nacionalizado español), residencia en Alicante

España (nacionalizado español), residencia en Alicante Educación y formación: Autodidacta en entrenamiento y nutrición deportiva, formación continua a través de la práctica y el trabajo como entrenador personal en Arena Alicante

Autodidacta en entrenamiento y nutrición deportiva, formación continua a través de la práctica y el trabajo como entrenador personal en Arena Alicante Inicios en el culturismo: Transformación física documentada desde 2014; inicio de la carrera competitiva en 2018 (IFBB, Classic Physique)

Transformación física documentada desde 2014; inicio de la carrera competitiva en 2018 (IFBB, Classic Physique) Hitos importantes: Victoria en el Mr. Olympia Amateur España (mayo de 2025) Ganador del NPC Worldwide Top Tan Classic Regional (2025) Obtención de la tarjeta profesional IFBB (2025)

Reconocimientos: Considerado una de las grandes promesas del culturismo europeo Ejemplo de superación personal y referente en la motivación deportiva en redes sociales

Relaciones personales: Pareja y entrenadora: Lucía Barahona Familia residiendo en España y Lituania



El silencio que deja la ausencia de Erik Markov en los gimnasios y escenarios del culturismo español es elocuente. Su legado, sin embargo, permanecerá en quienes vieron en él no solo a un campeón, sino a un amigo y un ejemplo de pasión por el deporte.