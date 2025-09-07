Muere Azuquita, el alma del rumbakalao, a los 47 años: legado y adiós al genio de los Rumba Kings

La noticia ha sacudido al mundo musical español. Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, falleció este viernes 5 de septiembre a los 47 años en Palma de Mallorca, tras una larga lucha contra la enfermedad que lo apartó de los escenarios en sus últimos meses. Integrante esencial de los Rumba Kings, el artista deja tras de sí una estela de creatividad y alegría que marcó a toda una generación.

La despedida tendrá lugar en el tanatorio de Son Valentí, donde familiares, amigos y seguidores podrán rendir homenaje a uno de los creadores más singulares del panorama musical nacional. Las redes sociales se han llenado de mensajes emotivos, especialmente por parte de sus compañeros de grupo: “No tenemos palabras para expresar el dolor que sentimos”, escribían los Rumba Kings. “Pedro, no es un adiós, es un hasta luego. Siempre serás un Rumba Kings”.

Un pionero que transformó la rumba

Azuquita irrumpió con fuerza en la música española durante los años 90, conquistando las pistas de baile y las emisoras con su inconfundible estilo. Nacido en Valencia en 1978, su talento pronto lo llevó a experimentar con sonidos hasta entonces impensables: fusionó la tradicional rumba española con el bakalao, género electrónico característico de la Ruta del Bakalao valenciana. De esta combinación surgió el rumbakalao, una etiqueta que él mismo acuñó y que pronto se convirtió en sinónimo de fiesta y desenfado.

Su salto definitivo llegó en 1993 con la versión rumbera del mítico “Así me gusta a mí” de Chimo Bayo. El tema, interpretado con humor y vitalidad, se convirtió en un himno nocturno para toda una generación. “Nunca imaginé el éxito que iba a tener”, confesaba el propio artista años después.

Carrera discográfica intensa y creativa

Entre 1994 y 1997 publicó tres discos clave: Rumbakalo, Escucha que te digo y Sinelokalo. En este último sorprendió con una reinterpretación rumbera del éxito internacional “Gangsta’s Paradise”, rebautizada como “Rejas de cristal”. Esta capacidad para adaptar grandes hits al sabor español le granjeó un público fiel y lo situó como referente del mestizaje musical.

Azuquita también exploró caminos internacionales. En los años 2000 colaboró con el cantante alemán Matthias Reim en una versión bilingüe del tema “Verdammt ich lieb dich”, experiencia que le permitió pisar escenarios fuera de España y compartir su arte más allá de nuestras fronteras.

Mallorca: refugio y escenario final

Tras dejar atrás el circuito comercial más mediático, Azuquita se instaló en Mallorca. Allí encontró un nuevo hogar artístico como miembro fundamental de los Rumba Kings, grupo con el que animaba hoteles, salas y festivales locales. Su simpatía y energía se hicieron imprescindibles en el circuito musical balear. Quienes le conocieron destacan la cercanía y alegría que transmitía tanto sobre las tablas como fuera de ellas.

“Pedro era único como persona y como artista”, recuerdan sus compañeros. Su legado no solo reside en las canciones sino también en la manera humilde y generosa con la que compartía su pasión por la música.

Impacto e influencia: el rumbakalao queda vivo

El nombre de Azuquita está estrechamente ligado a la evolución del pop español noventero. Su contribución al nacimiento del rumbakalao abrió puertas a otros artistas e inspiró formatos televisivos, imitaciones humorísticas e incluso campañas promocionales para RTVE, donde fue imitado por Cruz y Raya o sirvió de banda sonora para promociones veraniegas.

Aunque nunca alcanzó las cifras comerciales de otros géneros emergentes como el reggaetón, su propuesta se mantuvo viva entre quienes buscan baile, humor y cultura popular. Las palabras de quienes le rodearon resaltan esa capacidad para conectar con todos: “Con su creatividad y pasión supo dejar huella en varias generaciones”.

Homenajes y despedidas

El velatorio celebrado este sábado en Palma ha reunido a amigos, familiares y numerosos músicos locales. El ambiente es el propio del adiós a un referente: abrazos sentidos, recuerdos compartidos y canciones entonadas entre lágrimas. La comunidad musical balear ha anunciado actos conmemorativos para honrar su memoria durante las próximas semanas.

Perfil biográfico y obra

Fecha y lugar de nacimiento:

Nació en Valencia en 1978

Educación y formación:

Formado inicialmente en ambientes musicales locales valencianos

Autodidacta e innovador del mestizaje entre géneros

Hitos importantes:

Creación del estilo rumbakalao (1993)

Lanzamiento al estrellato con versión rumbera de “Así me gusta a mí” (1993)

Tres álbumes publicados entre 1994–1997: Rumbakalo, Escucha que te digo, Sinelokalo

Adaptación rumbera de “Gangsta’s Paradise” (“Rejas de cristal”) (1997)

Colaboración internacional con Matthias Reim (“Verdammt ich lieb dich”, años 2000)

Premios y reconocimientos:

No constan premios oficiales relevantes; su reconocimiento fue principalmente popular

Referente musical imitado por humoristas televisivos nacionales (Cruz y Raya)

Información familiar relevante:

Residía en Palma junto a familia cercana

Grupo Rumba Kings considerado su familia artística más íntima

El eco del rumbakalao sigue latiendo allí donde haya ganas de celebrar la vida. La música española despide a uno de sus creadores más valientes; su legado permanecerá mientras existan noches eternas llenas de ritmo.