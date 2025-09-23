Julio Iglesias celebra 82 años: recuerdos, discreción y una discografía única

El artista que conquistó el mundo y ahora opta por el anonimato, Julio Iglesias, cumple 82 años. El hombre que ha convertido el romanticismo en un emblema a nivel internacional prefiere ahora la tranquilidad de las costas caribeñas y la privacidad de sus propiedades. Su legado musical sigue tan presente como sus inversiones en bienes raíces.

Madrid, República Dominicana y las Bahamas son solo algunos de los lugares donde el cantante disfruta de esta nueva etapa, alejada del espectáculo. Desde hace tiempo, la figura pública de Iglesias ha tomado un perfil más bajo: escasas apariciones, vida familiar y una gestión cuidadosa de su patrimonio. Sin entrevistas ni giras masivas; una simple publicación en Instagram, donde recordó su salto a la fama con La vida sigue igual en el Festival de Benidorm de 1968, sirve como conexión con sus seguidores. En ella escribió: Siempre hay por qué vivir, una frase que parece encapsular su filosofía actual.

Su círculo más cercano se caracteriza por la discreción. Su esposa, Miranda, y sus hijas menores, Victoria y Cristina, rara vez se dejan ver en público. Este verano sólo fueron vistas junto a su madre en una gala benéfica, mientras el cantante permanece alejado del panorama social, gestionando sus inversiones desde lejos y manteniendo contacto con sus fans a través de las redes.

A pesar de su retiro de giras y grabaciones de discos, Julio Iglesias continúa activo. Está dedicándose a escribir sus memorias y a supervisar el biopic que Netflix está preparando sobre él. También ha trascendido recientemente algunas compras en el sector inmobiliario. Su última adquisición ha sido una villa en Piñor, en la provincia gallega de Orense, tierra natal de su padre y donde parece que Julio quiere pasar largas temporadas. Esta propiedad cuenta con 1.500 metros cuadrados rodeados por altos muros de piedra e incluye un lago artificial, piscina y garaje para más de diez coches. Anteriormente perteneció a un exalcalde de la localidad y se suma a su vasta colección de inmuebles.

En España, también es dueño de la mansión Cuatro Lunas ubicada en la localidad malagueña de Ojén, donde su familia disfruta del verano en la Costa del Sol. Sin embargo, gran parte del día a día del cantante transcurre entre América y el Caribe. Su famosa residencia en Punta Cana, diseñada por él mismo con varios bungalós independientes, así como su hogar en la exclusiva isla de Indian Creek, situada en la bahía de Miami, consolidan su imagen como un gran inversor internacional.

Entre recuerdos familiares y playas caribeñas

La vida actual del icónico Julio Iglesias no se limita solo al lujo o los negocios. El cantante dedica largas temporadas a rememorar su carrera mientras disfruta junto a su familia. Las tranquilas playas de Punta Cana y las apacibles tardes en Indian Creek crean el ambiente ideal para reflexionar sobre más cinco décadas repletas éxitos musicales. Entre sus actividades cotidianas se encuentran gestionar su patrimonio e incluso escribir ocasionalmente sobre sus memorias; cada canción parece guardar un capítulo especial.

Aunque se mantiene alejado del escenario principal, la música sigue siendo parte esencial aunque íntima para él. De vez en cuando comparte anécdotas a través de redes sociales; desde historias sobre su amistad con Frank Sinatra hasta recuerdos sobre su debut musical en Benidorm; así demuestra que la nostalgia forma parte importante acerca cómo vive hoy día.

El futuro parece incierto para el público; sin planes inmediatos para regresar a los escenarios, Julio parece haber hallado ese equilibrio perfecto entre lo que fue y lo que es ahora: entre el resplandor del escenario y la calma que ofrece permanecer alejado.

No hay otro artista como él; capaz no solo conquistar al mundo con su voz sino también reinventarse lejos del foco mediático mientras conserva intacta esa pasión por disfrutar lo mejor que le ofrece la vida rodeado por paisajes elegidos.

El ‘palmarés’ de éxitos inigualable de Julio Iglesias

Ha vendido más de 320 millones de discos en 14 idiomas, lo que lo coloca entre los 10 artistas más exitosos de todos los tiempos.

Posee más de 2.600 discos de oro y platino y es el único artista con un Disco de Diamante otorgado por el Libro Guinness de los Récords por haber vendido más discos en más idiomas que ningún otro artista en la historia. Este premio se le concedió en 1983, cuando sólo llevaba 15 años de carrera musical.

Empezó a cantar en 1968 ganando el Festival de Benidorm con su canción La Vida Sigue Igual.

Su tema Me olvidé de vivir acumula más de 4 millones de escuchas mensuales en Spotify. En esta misma plataforma y pese a su veteranía, Julio Iglesias tiene cada mes 5,1 millones de reproducciones. Algo muy meritorio para un artista de tan dilatada trayectoria y del que sus millones de fans tienen sus discos en vinilo o CD para poderlo escuchar.

Antes de dedicarse a la música, estudiaba Derecho y jugaba en las categorías juveniles del Real Madrid , pero tras un accidente automovilístico que le dañó gravemente la espalda, descubrió su pasión por la música durante su rehabilitación gracias a un enfermero que le regaló una guitarra para que ejercitase los dedos.

Ha grabado canciones en español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, tagalo, japonés e incluso mandarín, logrando conectar con audiencias alrededor del mundo.

Según su discográfica, Sony , en toda su carrera musical le han visto cantando en directo más de 60 millones de personas en los 5.000 conciertos que ha realizado en los cinco continentes.

En 2013, el Guinness World Records le otorga el Récord Mundial Guinness por ser el artista hispano que más discos ha vendido en el mundo.

Numerosos jefes de Estado y de Gobierno le han recibido oficialmente: Isabel II de Inglaterra, Ronald Reagan, Jacques Chirac, Bill Clinton, Nicolás Sarkozy o José María Aznar son algunos de ellos.

Es el único artista español que ha actuado en una ceremonia de toma de posesión de un presidente de los Estados Unidos. Lo hizo en la de Ronald Reagan en 1985.

Es uno de los artistas que más dúos y colaboraciones ha grabado con otros artistas: Frank Sinatra, Willie Nelson, Diana Ross, The Beach Boys, Sting, Stevie Wonder, Paul Anka, All 4 One, Nana Mouskuri, Dolly Parton, El Puma, Plácido Domingo, Pedro Vargas, Lola Flores, Los Del Río, Charles Aznavour, Françoise Hardy, Art Garfunkel, Lucio Dalla, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Thalía, Juan Luís Guerra, Joaquín Sabina, Pablo Alborán o Eros Ramazzotti entre otros.

Una discografía que impresiona

La fama y éxito superlativo a nivel mundial de Julio Iglesias es por su música, que ha sido capaz de traspasar décadas, generaciones, idiomas, continentes y hasta soportes musicales porque sus discos se han editado en vinilo y cassetes, luego en CD’s y MiniDisc, saltando al MP3 y finalmente, a Spotify. Y, paradójicamente, de su maravillosa discografía y canciones es de lo que menos se habla de él. Asi que es justo, aprovechando su 82 cumpleaños, dedicar un espacio de esta noticia a su obra.

Y es que Julio Iglesias ha lanzado 80 discos a lo largo de su carrera, según su página oficial. Este total incluye 50 álbumes de estudio grabados en 14 idiomas. Junto a éstos, se han editado entorno a 20-25 discos recopilatorios. Sin embargo, hay muy pocos discos de actuaciones en directo. Los más conocidos de este tipo son Julio Iglesias en el Olympia (1976), Julio Iglesias En Concierto (1983) y Starry Night (1990), aunque editado en DVD, grabado en Los Ángeles.

Con motivo del lanzamiento de su album Tango de 1996, Julio Iglesias grabó un documental de 45 minutos donde mezclaba entrevistas con actuaciones de las canciones del álbum. Se recreó un antiguo local de tangos argentino para la ocasión, y las actuaciones se mezclaban con bailarines e imágenes icónicas de Argentina. Paradójicamente, pese al éxito mundial de este disco con 7 millones de copias vendidas o quizá por eso, la discográfica del artista, Sony Music, nunca editó este corto en DVD para que sus fans pudieran tenerlo. Una lástima.

En un artista con un éxito inigualable durante 5 décadas, es imposible decir qué discos o canciones son mejores, ya que entre los millones de fans que tiene habrá opiniones para todo. En España, los discos menos conocidos de Julio Iglesias por el público que no es fan del artista son sus álbumes en inglés. Los 5 son una auténtica delicia y una sorpresa para quien nunca le haya escuchado cantando en este idioma:

1.100 Bel Air Place (1984)

Non Stop (1988)

Starry Night (1990)

Crazy (1994)

Romantic Classics (2006)

Otros álbumes destacados de diferentes etapas de su carrera serían:

El Amor (1975)

A Mis 33 años (1977)

Emociones (1978)

Hey (1980)

De Niña A Mujer (1981)

Momentos (1982)

Libra (1985)

Un Hombre Solo (1986)

Raíces (1989)

Calor (1992)

La Carretera (1995)

Tango (1996)

Noche de 4 Lunas (2000)

Divorcio (2003)

Para aquellos que les gusten las canciones en francés, estos son los álbumes que nuestro artista ha publicado cantando en este idioma:

Aimer la vie (1975)

À vous les femmes (1978)

Sentimental (1980)

Fidèle (1981)

Et l’amour créa la femme (1982)

En français… (2004)

L’Homme que je suis (2005)

Quelque chose de France (2007)

Julio Iglesias también ha sacado varios discos en italiano: