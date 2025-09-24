Fallece Claudia Cardinale, la actriz que encarnó el glamur y la fuerza del cine italiano

Claudia Cardinale, una de las últimas grandes divas del cine de posguerra, murió el martes a los 87 años, según confirmó su agente, Laurent Savry, a la Agencia France-Presse. La actriz, símbolo de belleza y talento, falleció en Nemours, al sur de París, donde residía en los últimos años. No se informó la causa de su muerte.

Nacida en La Goulette, Túnez, el 15 de abril de 1938, en el seno de una familia siciliana, Cardinale emergió al estrellato tras ganar en 1957 un concurso de belleza que la distinguió como la “italiana más bella de Túnez”. Ese reconocimiento la llevó a Roma y fue el comienzo de una carrera cinematográfica marcada por más de 150 títulos.

Aunque al inicio fue doblada por no hablar con fluidez el italiano, su voz grave y cálida terminó por convertirse en una seña de identidad de su estilo interpretativo. A lo largo de los años 60 alcanzó su consagración con cintas emblemáticas bajo la dirección de Federico Fellini (8½, 1963), Luchino Visconti (Il Gattopardo, 1963) y Sergio Leone (C’era una volta il West, 1968).

Su carisma trascendió las fronteras de Italia y la llevó a Hollywood, donde intervino en superproducciones como The Pink Panther (1963). En pantalla compartió cartel con nombres como Burt Lancaster, Alain Delon, Henry Fonda o Charles Bronson, consolidando un legado que la situó en la memoria colectiva como un emblema del cine mundial.

Con un magnetismo que combinaba cercanía y sofisticación, Cardinale fue vista como una de las musas más resplandecientes de su tiempo, pero también como una intérprete versátil que supo darle vida a personajes complejos y memorables. Su muerte marca el adiós a una era dorada del cine europeo y a una figura cuya presencia seguirá brillando en la historia del séptimo arte.